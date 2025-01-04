Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı

"FERDİ TAYFUR'UN KONSER RİTÜELİ BENİM SAYEMDE BOZULDU"
Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay, NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programı sunucusu Ömer Vatanartıran'a konuştu ve Ferdi Tayfur'a şu sözlerle veda etti:
"Yıl 1992'de Dalaman'da çok düşük bir ihtimalle Ferdi Tayfur ile röportaj yapmak için havaalanına gittim. Sağ olsun beni kırmadı, yarım saat bir röportaj yaptık ve ben ona 'Sizin karşınıza çok daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Ferdi abi ile çok güzel organizasyonlar yaptık biri de Gülhane konseridir. Yüz binlerce kişi vardı orada. Ferdi abinin ritüeli var, asla kendini anons ettirmez. Ben o gün sunucuydum, 'seni anons edeceğim' dedim. O da 'ben böyle bir şey yapmıyorum' dese de beni kıramadı. Onun ritüelini ben bozdum. Konserde bir orkestra şefi gibidir. Zaten şarkının yüzde 10'unu söyleyebilir, konsere gelenler hep bir ağızdan söylerdi. Adeta bir halk kahramanıydı. Son dönemde kendi istediği için sahnelerden uzaklaştı.