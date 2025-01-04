Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'a bugün veda ediliyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende ünlü isimler Tayfur'a veda etti.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 1

Usta sanatçı  Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 2

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 3

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirildi.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 4

FERDİ TAYFUR CENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Ferdi Tayfur'un sevenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00 itibariyle başlayan törende toplandı.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 5

"FERDİ TAYFUR'UN KONSER RİTÜELİ BENİM SAYEMDE BOZULDU"

Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay, NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programı sunucusu Ömer Vatanartıran'a  konuştu ve Ferdi Tayfur'a şu sözlerle veda etti:

"Yıl 1992'de Dalaman'da çok düşük bir ihtimalle Ferdi Tayfur ile röportaj yapmak için havaalanına gittim. Sağ olsun beni kırmadı, yarım saat bir röportaj yaptık ve ben ona 'Sizin karşınıza çok daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Ferdi abi ile çok güzel organizasyonlar yaptık biri de Gülhane konseridir. Yüz binlerce kişi vardı orada. Ferdi abinin ritüeli var, asla kendini anons ettirmez. Ben o gün sunucuydum, 'seni anons edeceğim' dedim. O da 'ben böyle bir şey yapmıyorum' dese de beni kıramadı. Onun ritüelini ben bozdum. Konserde bir orkestra şefi gibidir. Zaten şarkının yüzde 10'unu söyleyebilir, konsere gelenler hep bir ağızdan söylerdi. Adeta bir halk kahramanıydı. Son dönemde kendi istediği için sahnelerden uzaklaştı.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 6

"BİRLİKTE ÇOK ANILAR PAYLAŞTIK"

Ahmet Selçuk İlkan ise "20-30 yıllık bir mazimiz var. Birlikte çok anılar paylaştık. Benim için çok özeldi. Hangi şarkısını söylesem ezbere bilirler. Baba özlemi vardı hep, 'Ah bir baba diyemedim' derdi. Bir diğer özlemi ise okuyamamasıydı. Yaradan onu öylesine güzel ödüllendirdi ki o babası olmayan, öğretmen olamayan Ferdi Tayfur, hem müzik dünyasının öğretmeni oldu hem de herkes ona 'Ferdi baba' dedi. Adana'da bir kültür merkezi yapılıyor onun adına keşke açılışında olabilseydi. Ama seni yaşatacak neler var neler... Bir gün gitsen bile hatıran yeter" dedi.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 7

"HALA İNANAMIYORUM"

Şarkıcı Umut Akyürek de Tayfur için "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne" dedi.

Usta oyuncu Halil Ergün de "Trınaklarıyla hayatı zorladı ve iz bırakan sanatçılardan oldu. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 8

Öte yandan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreni için de sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alındı.

Bu noktadaki kalabalık da giderek artıyor.

Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı - 9

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası vasiyeti de ortaya çıktı. Yıllar önce telif hakları hakkında konuşan isim şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

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