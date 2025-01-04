Arabeskin Ferdi babasına veda: Adeta bir halk kahramanıydı

"HALA İNANAMIYORUM"

Şarkıcı Umut Akyürek de Tayfur için "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne" dedi.

Usta oyuncu Halil Ergün de "Trınaklarıyla hayatı zorladı ve iz bırakan sanatçılardan oldu. Nurlar içinde yatsın" dedi.