Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor!

EN YAYGIN UYKU POZİSYONU: CENİN

Genel katılımcılar arasında en popüler uyku pozisyonu yüzde 29 ile cenin pozisyonu oldu. Bu pozisyonu, yüzde 24 ile yastık sarılma, yüzde 14 ile serbest düşüş, yüzde 13 ile düşünür ve yüzde 10 ile asker pozisyonları takip etti.

Honigman, cenin pozisyonunun koruyucu bir duruş olduğunu ve kişinin kendini güvende hissetme arzusunu yansıttığını söylüyor.