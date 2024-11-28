Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor!
Herkesin stresli bir günün ardından sabırsızlıkla beklediği an, yatağa girip dinlenme zamanı. Ancak, doğal olarak yöneldiğiniz uyku pozisyonunun finansal başarınız hakkında ipuçları verebileceğini biliyor muydunuz? İngiltere’de yapılan ve 5 binden fazla kişinin katıldığı bir anket, farklı uyku pozisyonlarının kazanç düzeyi ile bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.
İngiltere’de yapılan bir araştırma, uyku pozisyonu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledi.
Sonuçlar, yüksek gelir elde edenlerin neredeyse üçte birinin (yüzde 29) "freefaller" (serbest düşüş) pozisyonunda uyuduğunu gösteriyor.