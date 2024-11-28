Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor!

Herkesin stresli bir günün ardından sabırsızlıkla beklediği an, yatağa girip dinlenme zamanı. Ancak, doğal olarak yöneldiğiniz uyku pozisyonunun finansal başarınız hakkında ipuçları verebileceğini biliyor muydunuz? İngiltere’de yapılan ve 5 binden fazla kişinin katıldığı bir anket, farklı uyku pozisyonlarının kazanç düzeyi ile bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 1

İngiltere’de yapılan bir araştırma, uyku pozisyonu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Sonuçlar, yüksek gelir elde edenlerin neredeyse üçte birinin (yüzde 29) "freefaller" (serbest düşüş) pozisyonunda uyuduğunu gösteriyor.  

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 2

SERBEST DÜŞÜŞ: RİSK ALMAYA HAZIR KİŞİLER

Vücut dili uzmanı Inbaal Honigman, bu pozisyonun risk alma eğilimiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Honigman, “Serbest düşüş pozisyonunda uyuyanlar, risk almaktan çekinmeyen, cesur insanlar olabilir. Bu pozisyon, ‘önce atla, sonra soru sor’ anlayışını yansıtıyor” dedi. 

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 3

EN YAYGIN UYKU POZİSYONU: CENİN

Genel katılımcılar arasında en popüler uyku pozisyonu yüzde 29 ile cenin pozisyonu oldu. Bu pozisyonu, yüzde 24 ile yastık sarılma, yüzde 14 ile serbest düşüş, yüzde 13 ile düşünür ve yüzde 10 ile asker pozisyonları takip etti.

Honigman, cenin pozisyonunun koruyucu bir duruş olduğunu ve kişinin kendini güvende hissetme arzusunu yansıttığını söylüyor.

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 4

GELİR GRUPLARI VE UYKU POZİSYONLARI

Araştırmaya göre, maddi kazancı en fazla olanların uyku tercihleri genel eğilimlerden farklı.

Yüksek gelir grubundaki en popüler pozisyon serbest düşüş (yüzde 29) olurken, bunu yüzde 23 ile asker, yüzde 21 ile cenin, yüzde 13 ile yastık sarılma ve yüzde 9 ile düşünür pozisyonu izledi.  

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 5

Araştırma, uyku süresi ve uyanma saatlerinin de finansal başarıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

En yüksek gelir grubundakiler, gecede ortalama 6 saat 58 dakika uyuyor ve sabah 06:42’de uyanıyor.

Buna karşılık, en düşük gelir grubundakiler yaklaşık 22 dakika daha fazla uyuyor ve 07:06’da uyanıyor.

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 6

SERBEST DÜŞÜŞ SAĞLIKLI MI?

Her ne kadar serbest düşüş pozisyonu finansal başarı ile ilişkilendirilse de, uyku uzmanları bu pozisyonun sağlık açısından riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

The Sleep Charity’nin yardımcı CEO’su Lisa Artis, bu pozisyonun boyun ağrılarına yol açabileceğini belirtiyor: “Sırt üstü veya yan yatmak daha sağlıklıdır. Karnınızın üzerine yatmak, boynunuzun gece boyunca bükülmesine neden olur ve bu da şiddetli ağrılara yol açabilir.”

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 7

MattressNextDay'den uyku uzmanı Martin Seeley ise, yan yatmanın en sağlıklı pozisyon olduğunu vurguluyor: “Yan yatmak, dolaşımı ve sindirimi iyileştirir, hava yollarını açarak daha kolay nefes almayı sağlar ve horlamayı azaltır.”

Araştırma ortaya çıkardı: Zenginler böyle uyuyor! - 8

Uzmanlar, uyku pozisyonundan bağımsız olarak doğru yastık ve yatak seçiminin kritik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar “Başınızın ortalama 4,5-5,5 kilo olduğunu ve boynunuzun omurganızın en hassas bölümlerinden biri olduğunu unutmayın. Yanlış yastık kullanmak, boyun ağrısı ve hatta baş ağrılarına yol açabilir” diyor.

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