40 bin çift araştırıldı: Mutlu bir ilişki için söylenmesi gereken söz

HERKES TAKDİR EDİLMEK İSTER

Hepimiz ilişkide değer görmek isteriz. Eşimizin onun için yaptıklarımızın farkına varmasını bekleriz, görünür olmak isteriz. İşte bunun için basit bir "Teşekkür ederim" sözü, işleri yoluna koyabilir.

Bir ilişkide minnettarlığa yer açmak, samimiyet ve duygusal güvenlik oluşturur. Ancak uzun süreli bir ilişki içinde olan herkes, eşinin doğru yaptıklarından çok, yanlış yaptığı şeyleri fark etmenin çok daha yaygın olduğunu bilir. Tabii bu, karşı taraf için de geçerlidir.

Dr. Gottman, "Sadece eşinizin ne yapmadığını görme tuzağına düşmek kolaydır. Tüm çabayı sizin gösterdiğiniz bir anlatı geliştiriyorsunuz demektir ve zamanla bunun doğru olduğuna inanmaya başlarsınız" diyor.