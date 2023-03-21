40 bin çift araştırıldı: Mutlu bir ilişki için söylenmesi gereken söz

İlişkinizin yönünü değiştirebilecek tek bir ifade ne olurdu?
Eşiniz ya da sevgilinize karşı kullandığınız dil ve kelimeler her zaman önemlidir. İlişkinizin ne kadar iyi gittiğini gösteren terazidir adeta. Size tamam mı, devam mı kararı bile aldırabilir.
ABD'de 40 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada psikiyatri uzmanları Dr. John Gottman ve Dr. Julie Schwartz Gottman, "ifade"nin, önemli derecede ilişkinin başarısına yön verdiğini keşfetti.
Hepimiz ilişkide değer görmek isteriz. Eşimizin onun için yaptıklarımızın farkına varmasını bekleriz, görünür olmak isteriz. İşte bunun için basit bir "Teşekkür ederim" sözü, işleri yoluna koyabilir.
Bir ilişkide minnettarlığa yer açmak, samimiyet ve duygusal güvenlik oluşturur. Ancak uzun süreli bir ilişki içinde olan herkes, eşinin doğru yaptıklarından çok, yanlış yaptığı şeyleri fark etmenin çok daha yaygın olduğunu bilir. Tabii bu, karşı taraf için de geçerlidir.
Dr. Gottman, "Sadece eşinizin ne yapmadığını görme tuzağına düşmek kolaydır. Tüm çabayı sizin gösterdiğiniz bir anlatı geliştiriyorsunuz demektir ve zamanla bunun doğru olduğuna inanmaya başlarsınız" diyor.
Eşimizin bizim için yaptıklarını hafife alırız genelde. İş arkadaşımıza, ikram ettiği bir fincan kahve için ya da kapıyı tutma nezaketi gösterdiği için teşekkür etmeyi ihmal etmeyiz. Ancak eşimiz ya da sevgilimiz söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih ederiz.
Uzmanlar, "Tüm bu küçük ama düşünceli jestleri önce birbirinize yapmalısınız" diyor.
Peki siz, birbirinize ne sıklıkta "Teşekkür ederim" diyorsunuz?
Mesele şu ki, çoğumuz eşimizin yaptığı küçük şeyleri hafife alıyoruz ve "Teşekkür ederim" demek, bazı özel durumlar için söylenmeliymiş gibi davranıyoruz. Zamanla “Teşekkür ederim” demenin ne kadar önemli olduğunu bile unutuyoruz.
Araştırma, şükranlarını ifade eden romantik eşlerin ayrılma ihtimalinin üç kat daha az olduğunu gösterdi. Başka bir çalışma, eşleri tarafından takdir edildiğini hisseden bireylerin daha iyi giden ilişkilere sahip olduğunu, iç ve dış stres faktörlerine karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.
İlişkiler söz konusu olduğunda, "Teşekkür ederim" en az kullanılan ifadedir. Eşinize "Teşekkür ederim" demek, "Seni takdir ediyorum" ifadesiyle aynı anlama gelir. Her zaman çok büyük ve sihirli aşk sözlerine ihtiyacınız yoktur.
İşte sizin veya eşinizin birbirinize teşekkür etmediğiniz ama aslında etmeniz gereken bazı durumlar:
. Birbiriniz için yaptığınız küçük şeylerde (Sabah kahvesini yapmak, çamaşırlarını-bulaşıklarını yıkamak, eve sevdiği yiyecekten getirmek gibi)
. Gerçek bir iltifat aldığınızda ("Öyle değil" gibi bir şey söyleyerek övgüyü başka yöne çevirmek yerine "Teşekkür ederim" deyin)
. Size karşı sabır gösterdiğinde (Örneğin, geç kaldığınızda veya eşiniz öfke nöbeti geçirdiğinde)
. Eşiniz aktif olarak ve tüm dikkatini vererek sizi dinlediğinde ("Dinlediğin için teşekkür ederim” deyin)
. İhtiyaç anında birbirinize destek olduğunuzda ("Yanımda olduğun için teşekkür ederim" demelisiniz)
Eşinize minnettarlığınızı ifade etmek, kaliteli bir ilişkiyi sürdürmenin en iyi yolu olabilir. Bunun için günde 10 kez teşekkür etmek zorunda değilsiniz, ama gereken durumlarda karşı tarafı değerli hissettiren takdir sözcüklerine başvurmak gerekir.
İyi bir eşin destekleyici ve düşünceli olması gerektiğini söylemeye gerek yok ama bu onun sizin için yaptıklarını hafife almanız gerektiği anlamına gelmez. Tabii bunun tersi de geçerlidir. Takdir sözcüklerini artırmak, ilişkiniz için harikalar yaratabilir.