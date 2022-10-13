5 adımda sevgi dili: Sevginizi en iyi şekilde ifade etme yolları

Amerikalı yazar Gary Chapman yaklaşık 10 sene önce ortaya bir terim attı: sevgi dili. İlişkiler üzerine yazdığı The Five Love Languages (Beş Sevgi Dili) adlı kitabında herkesin sevgiyi farklı şekilde algıladığını öne süren yazar, 5 sevgi dili olduğunu vurguluyor. Bu dilleri öğrenerek partnerinizin nasıl hissettiğini ve neler istediğini daha iyi anlayabilirsiniz.