7 günlük eylem planı ile uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olabilirsiniz

Evlilik ve ilişkiler üzerine 40’tan fazla kitap yazan, akademik makaleler yayınlayan ve hatta bu alanda birçok ödül kazanan Doktor John Gottman ve Doktor Julie Schwartz çifti, 50 yıldır mutlu bir evilik sürdürüyor.
Hatta Doktor John için Aşkın Einstein’ı ifadesi kullanılıyor. Seattle’da Love Lab adında bir araştırma merkezi kuran çift, aşk üzerine bu kadar şey anlatmışken zamanla tek bir soruya odaklanmaya başladı: Aşkı uzun ömürlü kılan nedir?
Neden bazı birliktelikler uzun yıllar sürerken diğerleri kısa süre sürüyor? Mutlu bir evliliğin sırrını verilere dayanarak veya bilimsel kanıtlar sunarak açıklamak mümkün mü? Çiftin cevabı oldukça basit: Evet!
Hem psikolog hem yazar olan çift, kariyerleri boyunca 40 binden fazla çiftle çalıştı. Çiftleri kaydettikleri videoları izleyen ve ellerindeki verileri inceleyen çift, bir ilişkinin sonlanmasına neden olan ve çiftin birlikteliğinin sürüp sürmeyeceğini gösteren bazı sonuçlara ulaştı.
Aşk bilimini inceleyen ve bunu yeni kitaplarında derinlemesine ele alan çift, uzun süren bir ilişkiye sahip olmak için 7 günlük bir eylem planı öneriyor. 7 yeni alışkanlık geliştirmeyi öneren çift, bu eylemler sayesinde aşkın ve birlikteliğin uzun sürebileceğini savunuyor. İşte 7 adımlık plan:
Pazartesi: Bağlantı kurun
Etrafınızdaki kişilerle bağlantınızı artırın. Potansiyel bir sohbet gördüğünüzde geçiştirmek yerine iletişimi ileri seviyeye taşıyın. Göz teması, tebessüm, iç çekme, iyilik isteme ve bir şeyi vurgulamak yapabileceğiniz eylemler arasında yer alıyor.
Salı: Büyük bir soru sorun
Karşınızdaki kişiye hayalleri, umutları, inançları, korkuları veya arzuları hakkında soru sorun. Küçük sorular yerine bugün büyük sorular sorun. “Son bir yılda nasıl değiştin?” veya “Şu an en büyük hayalin ne?" gibi sorular yöneltebilirsiniz.
Çarşamba: Teşekkür edin
Terapiye başvuran bazı çiftler, partnerlerinin kendilerine yeterince nazik davranmadığını ve bunun onları mutsuz ettiğini söylüyor. Basit şeyler için yabancı insanlara bile devamlı teşekkür ediyoruz ama partnerimizi bazen unutabiliyoruz. Bu nedenle en küçük şeyler için bile bugün partnerinize teşekkür edin.
Perşembe: İltifat edin
3 bin çift üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, uzun süre evli kalan mutlu çiftlerin partnerlerinde sevdikleri özellikleri kolaylıkla sıralayabildiği belirtiliyor. Eşinizin hoşunuza giden özelliklerini belirleyin ve iltifat edin.
Cuma: İhtiyacınızı dile getirin
Hepimizin ihtiyaçları ve arzuları var. Bunlar karşılanmadığında ise mutsuz olmamak elde değil. Bugün ima etmek yerine açıkça neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Örneğin “Seni özledim. Bugün televizyon ve telefon olmadan beraber vakit geçirelim mi?” diyebilirsiniz.
Cumartesi: Küçük dokunuşlar eksik etmeyin
Uzun, mutlu ve sağlıklı bir ilişkide fiziksel temas büyük önem taşıyor. Aranızdaki aşkı taze tutmak için küçük dokunuşlarda bulunun. 20 saniye sarılın, koltukta yan yana yatın veya kolunuzu partnerinizin omzuna atın.
Pazar: Kendi kalenizi yaratın
Evliyken veya çocukları büyütürken partneriniz hep yanınızdadır bu nedenle onunla ekstra zaman geçirmek için plan yapmayı düşünmezsiniz. Ancak ilişkinizi uzun ömürlü kılmak için yalnızca ikinizin olduğu planları daha sık yapın.