7 günlük eylem planı ile uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olabilirsiniz

Evlilik ve ilişkiler üzerine 40’tan fazla kitap yazan, akademik makaleler yayınlayan ve hatta bu alanda birçok ödül kazanan Doktor John Gottman ve Doktor Julie Schwartz çifti, 50 yıldır mutlu bir evilik sürdürüyor.

Hatta Doktor John için Aşkın Einstein’ı ifadesi kullanılıyor. Seattle’da Love Lab adında bir araştırma merkezi kuran çift, aşk üzerine bu kadar şey anlatmışken zamanla tek bir soruya odaklanmaya başladı: Aşkı uzun ömürlü kılan nedir?