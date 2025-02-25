ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni

Erkeklerin romantik ilişkilerinde sadakatsiz olmasının nedenleri, uzun süre çeşitli psikolojik ve evrimsel perspektiflerden ele alınmışken, kadınların aldatma gerekçelerine dair daha az araştırma yapılmıştır. Ancak Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan bir analiz, kadınların 5 yaygın aldatma motivasyonunu belirledi.

ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni - 1

İLİŞKİDE TATMİNSİZLİK

Psychology Today'e konuşan ABD'li psikolog Mark Travers, araştırmaya katılan kadınların yüzde 64'ünden fazlasının, mevcut ilişkilerinden tatmin olmadıklarını ifade etti.

Birçok kadın, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan bir ilişkide sıkışıp kaldıklarını ve bu nedenle başka bir ilişkiye yöneldiklerini söyledi. Erkeklerin ise yalnızca yüzde 30,43'ü ilişki tatminsizliğini, aldatmalarının birincil nedeni olarak gösterdi. Bu fark, kadınların bir ilişkide duygusal bağın zayıfladığını hissettiklerinde aldatmaya daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni - 2

İHMAL EDİLME HİSSİ

Kadınları aldatmaya iten bir diğer etken ise partnerleri tarafından ihmal edilmeleri oldu. Katılımcıların yüzde 22'sinden fazlası, partnerlerinin artık onlarla ilgilenmediğini ya da ilişkilerine yatırım yapmadığını belirtti.

ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni - 3

İNTİKAM İSTEĞİ

Kadınların yüzde 15'i eşleri tarafından aldatıldıklarını ve intikam amacıyla ilişki içerisinde sadakatsiz tavırlar sergilediklerini itiraf etti. 

ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni - 4

CİNSELLİK

Kadınların yüzde 9'a yakını ise cinsel tatminsizliği, aldatmaların başlıca nedeni olarak gösterdi. 

Cinsel memnuniyetsizlik, kadınların ilişki dışında tatmin aramalarına neden olabilir. Bazı kadınlar, partnerlerinin onları çekici bulmadığını düşündüklerinde ya da cinsel yaşamları monotonlaştığında, başkalarından ilgi görmek isteyebilirler.

ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni - 5

SIKILMA

Bir diğer önemli aldatma motivasyonunun ise kadınların mevcut ilişkilerinden sıkılması olduğu ortaya çıktı. Monotonluk ve heyecan eksikliği nedeniyle partnerini aldatan kadın katılımcı oranı, yaklaşık yüzde 8 oranındaydı.

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