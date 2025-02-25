ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni
Erkeklerin romantik ilişkilerinde sadakatsiz olmasının nedenleri, uzun süre çeşitli psikolojik ve evrimsel perspektiflerden ele alınmışken, kadınların aldatma gerekçelerine dair daha az araştırma yapılmıştır. Ancak Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan bir analiz, kadınların 5 yaygın aldatma motivasyonunu belirledi.
İLİŞKİDE TATMİNSİZLİK
Psychology Today'e konuşan ABD'li psikolog Mark Travers, araştırmaya katılan kadınların yüzde 64'ünden fazlasının, mevcut ilişkilerinden tatmin olmadıklarını ifade etti.
Birçok kadın, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan bir ilişkide sıkışıp kaldıklarını ve bu nedenle başka bir ilişkiye yöneldiklerini söyledi. Erkeklerin ise yalnızca yüzde 30,43'ü ilişki tatminsizliğini, aldatmalarının birincil nedeni olarak gösterdi. Bu fark, kadınların bir ilişkide duygusal bağın zayıfladığını hissettiklerinde aldatmaya daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor.