ABD'li psikolog açıkladı: Kadınların aldatmasının 5 yaygın nedeni

İLİŞKİDE TATMİNSİZLİK

Psychology Today'e konuşan ABD'li psikolog Mark Travers, araştırmaya katılan kadınların yüzde 64'ünden fazlasının, mevcut ilişkilerinden tatmin olmadıklarını ifade etti.

Birçok kadın, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan bir ilişkide sıkışıp kaldıklarını ve bu nedenle başka bir ilişkiye yöneldiklerini söyledi. Erkeklerin ise yalnızca yüzde 30,43'ü ilişki tatminsizliğini, aldatmalarının birincil nedeni olarak gösterdi. Bu fark, kadınların bir ilişkide duygusal bağın zayıfladığını hissettiklerinde aldatmaya daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor.