Acı çeken bir yetişkine yardımcı olmanın basit yolu: 3 cümle yetiyor

''SANA İNANIYORUM VE SENİNLE GURUR DUYUYORUM''

Hayat bazen çok zorlayıcı olabilir ve çocuğunuz böyle anlarda kendi değerini görmekte güçlük çekebilir. "Sana inanıyorum ve seninle gurur duyuyorum" cümlesi, neyle karşı karşıya olurlarsa olsunlar, onların potansiyellerine inandığınızı ve bu zorlukları aşacak güce sahip olduklarını gösterir.