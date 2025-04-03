Acı çeken bir yetişkine yardımcı olmanın basit yolu: 3 cümle yetiyor
Kalp kırıklıkları, gelecek kaygısı ve çocukluğumuzdan bu yana sırtımızda taşıdığımız derin travmalar, yaşamı zaman zaman bizler için dayanılmaz hale getirebilir. Psikolog Jeffrey Bernstein, bu tür durumlarla başa çıkmada 3 sihirli cümlenin etkili olabileceğini ifade ediyor.
Çocuk ve ergen psikolojisi alanında çeşitli çalışmalar yapan Jeffrey Bernstein, Psychology Today'e yaptığı açıklamada, acı çeken bir yetişkine yardımcı olmanın basit ancak etkili yöntemlerini paylaştı. Uzman isim, özellikle ebeveynlerin bu yollar sayesinde yetişkin hayatıyla mücadele etmek zorunda kalan çocuklarına destek olabileceklerinin altını çizdi. İşte Jeffrey Bernstein'nin önerdiği 3 etkili cümle: