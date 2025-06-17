Aldatılma acısıyla nasıl başa çıkılır? Uzmanlar 13 yöntem öneriyor
Partnerinizin sizi aldattığını öğrenmek, başa çıkması son derece zor olan yoğun duygulara yol açabilir. Bu durumda ne yapacağınızı ya da birine yeniden nasıl bilemeyebilirsiniz. Ancak uzmanlar, zamanla her yaranın iyileşebileceğini söylüyor.
KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN
İlk olarak partnerinizden bir süre uzaklaşarak ne hissettiğinizi anlamaya çalışın. Bu süreçte hemen karar vermek yerine duygularınızı netleştirmek için birkaç gün ayrı kalmanız faydalı olabilir.