Aldatılma acısıyla nasıl başa çıkılır? Uzmanlar 13 yöntem öneriyor

DUYGULARINIZI BASTIRMAYIN

Aldatılmak; öfke, üzüntü, hayal kırıklığı ve suçluluk gibi birçok duyguyu aynı anda yaşatabilir. Psikoterapist Kelli Miller, "Aldatıldığınızda çok yoğun bir yas süreci başlar. Bu karmaşık duyguların hepsi normaldir" diyor. Duygularınızı bastırmak yerine onları kabul edin. Ağlamak istiyorsanız ağlayın, öfkenizi sağlıklı yollarla dışa vurun. Örneğin bir mektup yazmak ya da yürüyüşe çıkmak gibi.