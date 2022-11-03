Aldatma konusunu işleyen filmler

Aşk, gerilim, suç ve belki de cinayet. Farklı bir film türlerini bir araya getiren aldatma temalı filmler, benzer deneyimleri yaşayanlar için izlemesi çok keyifli olmasa da sinema tarihinde geniş bir yer kaplıyor. İşte aldatma temasını konu alan en iyi yapımlar...