Aldatma konusunu işleyen filmler

Aşk, gerilim, suç ve belki de cinayet. Farklı bir film türlerini bir araya getiren aldatma temalı filmler, benzer deneyimleri yaşayanlar için izlemesi çok keyifli olmasa da sinema tarihinde geniş bir yer kaplıyor. İşte aldatma temasını konu alan en iyi yapımlar...

Aldatma konusunu işleyen filmler - 1

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Filmlerinde ilişkiler üzerine kendine has tespitlerde bulunan Woody Allen'ın tartışmalı filmi, Barselona'ya giden iki Amerikalı kız arkadaşın İspanyol bir adamla tanışmasını konu alıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 2

Ahlaksız Teklif (1993)

Robert Redford ve Demi Moore'un başrollerinde yer aldığı film, 1 milyon dolar karşılığında bir gece kendisiyle beraber olmayı teklif eden milyarderin teklifini kabul eden çifti konu alıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 3

Trendeki Kız (2016)

Paula Hawkins'in aynı adlı kitabından uyarlanan filmde, her gün aynı trene binip aynı çifti izleyen Rachel'ın eski hayatına duyduğu özlem gizemli bir cinayet vakasıyla farklı bir yola girer.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 4

Gizli Gerçek (2000) 

Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrollerinde Harrison Ford ve Michelle Pfeiffer'ın yer aldığ kült film, aldatılma temasını işlerken gerilim sahneleriyle de akıllarda kalmayı başarıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 5

Sadakatsiz (2002)

Şehirden uzakta bir hayat süren evli ve bir çocuk sahibi Connie Sumner, iş için gittiği New York'ta genç Paul ile karşılaşır ve her şey alt üst olur. 

Aldatma konusunu işleyen filmler - 6

Muhteşem Gatsby (2013)

F. Scott Fizgerald'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, sunduğu görsel şölenin yanı sıra terk edilme, aldatma ve ulaşılamayan hayaller teması üzerine derin bir anlatı sunuyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 7

Eyes Wide Shut (Gözü Tamamen Kapalı) (1999) 

Stanley Kubrick’in son filmi, bir çiftin karmaşık ilişkisini ve gizli ritüelleri ele alıyor. Elbette Nicole Kidman ve Tom Cruise'ın unutulmaz performanslarını unutmamak lazım.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 8

Tutku Oyunları (2006)

Tom Perrotta'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerini Kate Winslet, Jennifer Connelly ve Patrick Wilson'ın paylaştığı film, karmaşık aşk ilişkilerine ışık tutuyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 9

Kayıp Kız (2014)

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir film, aldatılan bir kadının intikam almak için sınırları ne kadar zorlayabileceğini gösteriyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 10

Büyük Hata (2009)

Julianne Moore, Colin Firth ve Amanda Seyfried'in başrollerinde yer aldığı Chloe, kocasının kendisini aldattığından şüphelen bir kadının, genç bir kızı eşini baştan çıkarması için tutmasıyla başlıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 11

Anna Karenina  (2012)

Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda orturduğu ve Tolstoy'un aynı adlı romanından uyarlanan film, Anna Karenina'nın yakışıklı Kont Vronsky ile yaşadığı yasak aşkı konu alıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 12

İki Kadın, Bir Erkek (2010)

Yapay döllenme yoluyla iki çocuk sahibi olan Nic ve Jules, çocuklarının babalarıyla tanışmak istemesiyle ilişkilerinde yeni bir yola girerler. Çocuklarının babasıyla tanışan çift, cinsel yönelimlerini değiştirme konusunda aydınlanma yaşar.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 13

Daha Yaklaş (2004)

Sahneye de pek çok kez taşınan film, çağımız ilişkilerinde ahlaki değerlerin yok olmasını ve yasak ilişkinin cezbedici taraflarını konu alıyor.

Aldatma konusunu işleyen filmler - 14

Duvak (2006)

Çin'de kolera salgınının olduğu bir köyde hekimlik yapmayı kabul eden Walter Fane, kendisine sadık olmayan karısıyla sevgisiz bir evliliğe mahkumdur.

N-LIFE HABERLERİ

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