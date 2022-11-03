Aldatma konusunu işleyen filmler

Vicky Cristina Barcelona (2008)
Filmlerinde ilişkiler üzerine kendine has tespitlerde bulunan Woody Allen'ın tartışmalı filmi, Barselona'ya giden iki Amerikalı kız arkadaşın İspanyol bir adamla tanışmasını konu alıyor.
Ahlaksız Teklif (1993)
Robert Redford ve Demi Moore'un başrollerinde yer aldığı film, 1 milyon dolar karşılığında bir gece kendisiyle beraber olmayı teklif eden milyarderin teklifini kabul eden çifti konu alıyor.
Trendeki Kız (2016)
Paula Hawkins'in aynı adlı kitabından uyarlanan filmde, her gün aynı trene binip aynı çifti izleyen Rachel'ın eski hayatına duyduğu özlem gizemli bir cinayet vakasıyla farklı bir yola girer.
Gizli Gerçek (2000)
Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrollerinde Harrison Ford ve Michelle Pfeiffer'ın yer aldığ kült film, aldatılma temasını işlerken gerilim sahneleriyle de akıllarda kalmayı başarıyor.
Sadakatsiz (2002)
Şehirden uzakta bir hayat süren evli ve bir çocuk sahibi Connie Sumner, iş için gittiği New York'ta genç Paul ile karşılaşır ve her şey alt üst olur.
Muhteşem Gatsby (2013)
F. Scott Fizgerald'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, sunduğu görsel şölenin yanı sıra terk edilme, aldatma ve ulaşılamayan hayaller teması üzerine derin bir anlatı sunuyor.
Eyes Wide Shut (Gözü Tamamen Kapalı) (1999)
Stanley Kubrick’in son filmi, bir çiftin karmaşık ilişkisini ve gizli ritüelleri ele alıyor. Elbette Nicole Kidman ve Tom Cruise'ın unutulmaz performanslarını unutmamak lazım.
Tutku Oyunları (2006)
Tom Perrotta'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerini Kate Winslet, Jennifer Connelly ve Patrick Wilson'ın paylaştığı film, karmaşık aşk ilişkilerine ışık tutuyor.
Kayıp Kız (2014)
David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir film, aldatılan bir kadının intikam almak için sınırları ne kadar zorlayabileceğini gösteriyor.
Büyük Hata (2009)
Julianne Moore, Colin Firth ve Amanda Seyfried'in başrollerinde yer aldığı Chloe, kocasının kendisini aldattığından şüphelen bir kadının, genç bir kızı eşini baştan çıkarması için tutmasıyla başlıyor.
Anna Karenina (2012)
Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda orturduğu ve Tolstoy'un aynı adlı romanından uyarlanan film, Anna Karenina'nın yakışıklı Kont Vronsky ile yaşadığı yasak aşkı konu alıyor.
İki Kadın, Bir Erkek (2010)
Yapay döllenme yoluyla iki çocuk sahibi olan Nic ve Jules, çocuklarının babalarıyla tanışmak istemesiyle ilişkilerinde yeni bir yola girerler. Çocuklarının babasıyla tanışan çift, cinsel yönelimlerini değiştirme konusunda aydınlanma yaşar.
Daha Yaklaş (2004)
Sahneye de pek çok kez taşınan film, çağımız ilişkilerinde ahlaki değerlerin yok olmasını ve yasak ilişkinin cezbedici taraflarını konu alıyor.
Duvak (2006)
Çin'de kolera salgınının olduğu bir köyde hekimlik yapmayı kabul eden Walter Fane, kendisine sadık olmayan karısıyla sevgisiz bir evliliğe mahkumdur.