Araştırmacılar duyurdu: Sessizlik ilişkiler için faydalı mı?
Bazı insanlar için, bir buluşma sırasında sessizce oturmak oldukça garip ve rahatsız edici bir deneyim olabilir. Ancak, yeni bir araştırma, bu sessizliklerin aslında bazı çiftler için faydalı olabileceğini öne sürüyor.
Reading Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı türdeki sessizliklerin çiftler üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelemek amacıyla dört farklı çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılardan, ilişkilerinde yaşadıkları sessiz dönemleri düşündükleri bir anket doldurmaları istendi.