Araştırmacılar duyurdu: Sessizlik ilişkiler için faydalı mı?

Araştırmacılar, sessizliğin duruma göre 'yapıcı' ya da 'yıkıcı' olabileceğini, ancak genellikle ilişkilerde olumlu bir rol oynadığını ve olumsuz bir motivasyon olmadıkça ilişkilerin hoş olmayan bir parçası olmasının pek olası olmadığını belirttiler.



Sonuç olarak, sessizliklerin, ilişkinin doğasına ve bağlamına göre, çiftler için huzur ve anlayış yaratabileceği gibi, kaygı ve gerilim de yaratabileceği anlaşılıyor.