Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor

Ses getiren araştırmaya göre, aldatan erkekler genellikle seyrek saçlı ya da kel oluyor. Bu erkekler, dudaklarındaki incelikle de ön plana çıkabiliyor ve birçoğu mavi gibi açık tonda göz rengine sahip oluyor. Kaş çatma çizgileri belirgin olan bu erkekler, sakallarını ise kısa kullanmayı tercih ediyor.