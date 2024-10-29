Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor

İngiltere'de 2 bin kişiye yapılan anket sonucunda aldatan erkeklerde en sık rastlanılan fiziksel özellikler belli oldu. Yapay zeka destekli ilerleyen araştırmaya göre ince dudaklı erkekler, partnerlerini aldatmaya daha fazla meyilli.

Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor - 1

Ses getiren araştırmaya göre, aldatan erkekler genellikle seyrek saçlı ya da kel oluyor. Bu erkekler, dudaklarındaki incelikle de ön plana çıkabiliyor ve birçoğu mavi gibi açık tonda göz rengine sahip oluyor. Kaş çatma çizgileri belirgin olan bu erkekler, sakallarını ise kısa kullanmayı tercih ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor - 2

Sadık olmayan kadınlar ise genellikle koyu saçlı ve beyaz tenli oluyor.

Anket sonuçlarında en çok dikkat eden detay ise kadın erkek fark etmeksizin, aldatan insanların çoğunun keskin bakışlara sahip olması oldu.

Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor - 3

Ayrıca araştırmaya göre her 10 kadından 4'ü, aldatıldığını öğrendikten hemen sonra partnerini terk ediyor. Yüzde 12'si ise partnerine düzelmesi için 1 ay kadar zaman veriyor ve eğer sonuç değişmediyse ayrılık kararı alıyor.

Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor - 4

Kadınların 5'te biri ise kendilerini aldatan erkeklerle en az 2 yıl daha birlikte olmayı kabul ediyor. Erkeklerin ise sadece 10'da biri ihaneti görmezden gelip ilişkiye devam edebiliyor.

Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor - 5

Ek olarak ankete göre, Avrupa'da aldatma oranı en yüksek bölge İngiltere'nin Manchester kenti oldu. Manchesterlıların yüzde 43'ü, daha önce mutlaka bir kere bile olsa aldatıldıklarını itiraf etti.

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