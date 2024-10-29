Araştırmalar ortaya koydu! En çok bu göz rengine sahip erkekler aldatıyor
İngiltere'de 2 bin kişiye yapılan anket sonucunda aldatan erkeklerde en sık rastlanılan fiziksel özellikler belli oldu. Yapay zeka destekli ilerleyen araştırmaya göre ince dudaklı erkekler, partnerlerini aldatmaya daha fazla meyilli.
Ses getiren araştırmaya göre, aldatan erkekler genellikle seyrek saçlı ya da kel oluyor. Bu erkekler, dudaklarındaki incelikle de ön plana çıkabiliyor ve birçoğu mavi gibi açık tonda göz rengine sahip oluyor. Kaş çatma çizgileri belirgin olan bu erkekler, sakallarını ise kısa kullanmayı tercih ediyor.