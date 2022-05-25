Araştırmalara göre aynı anda birden fazla insana aşık olmak mümkün

AŞK, KİMYASAL BİR REAKSİYON

The Chelsea Psikoloji Kliniği’nda çalışan Doktor Elena Touron, aşk kavramını açıklarken “Aşık olduğumuzda, dopamin ve oksitosin gibi bazı kimyasal bileşenlerde salınım olur ve zevk, şevkat ve heyecan gibi duygular tetiklenir” ifadelerini kullanıyor. Touroni, “Heyecan ve arzu duygularını ortaya çıkaran kimyasal bir patlama yaşanır. Bu elbette cinsel çekimi de beraberinde getirir” diyerek aşkın aslında kimyasal bir reaksiyonla başladığını dile getiriyor.