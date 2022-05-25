Araştırmalara göre aynı anda birden fazla insana aşık olmak mümkün

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 15:53 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 16:06
Günümüz toplum yapısı, insan doğasının tek eşliliğe uygun olduğu bir tablo sunuyor. Pek çok açıdan aynı anda birden fazla kişiyi sevmenin mümkün olmadığı savunulsa da yapılan araştırmalar, insan psikolojisinin birden fazla insanı aynı anda sevebileceğini gösteriyor çünkü ‘aşk’ toplumsal kısıtlamalar veya beklentilerle sınırlandırılabilen bir olgu değil.
The Chelsea Psikoloji Kliniği’nda çalışan Doktor Elena Touron, aşk kavramını açıklarken “Aşık olduğumuzda, dopamin ve oksitosin gibi bazı kimyasal bileşenlerde salınım olur ve zevk, şevkat ve heyecan gibi duygular tetiklenir” ifadelerini kullanıyor. Touroni, “Heyecan ve arzu duygularını ortaya çıkaran kimyasal bir patlama yaşanır. Bu elbette cinsel çekimi de beraberinde getirir” diyerek aşkın aslında kimyasal bir reaksiyonla başladığını dile getiriyor.
Doktora göre, eğer tüm ihtiyaçlarınız gideriliyorsa bir başka insana aşık olmanız çok nadir bir durum. Ancak eğer psikolojik anlamda bir boşluk yaşıyorsanız, başka birine romantik bir şekilde bağlanma hissi yaşamanız mümkün.
Peki yalnızca bir kişiden tüm duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamanız mümkün mü? Tek eşli bir ilişkide bu sorunun cevabının ‘Evet’ olması gerekir. Ancak insan doğasının tek eşliliğe uygun olup olmadığı hala soru işareti taşıyor.
Sosyolog Doktor Eli Sheff’e göre, bildiğimiz anlamdaki monogami (tek eşlilik) aslında toplumun yarattığı bir olgu. İngiliz haber sitesi Metro’ya konuşan Sheff, “Monogami, hayatınız boyunca bir insanla beraber olmanız anlamına geliyor” derken aslında bu olgunun günümüz toplumunda yeni bir misyon kazandığını belirtiyor.
“Değişen toplumla beraber ‘tek eşlilik’ kavramı da anlamını yitirdi” diyen Sheff birden fazla insanı aynı anda sevebileceğimizi savunuyor.