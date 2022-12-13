Araştırmalara göre büyük logolu kıyafetler giyen erkekler güvenilir olmayabilir

BÜYÜK LOGOLU KIYAFETLER TERCİH EDENLER DAHA MI GÜVENİLMEZ?

Sonuçlara göre, çoğu kadının büyük lüks marka logoları giyen erkekleri daha karmaşık ve aldatmaya daha yatkın kişiler olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. Bu erkeklerin uzun süreli romantik ilişkilere ilgisinin daha düşük olduğu ve kısa süreli cinsel ilişkilere ilgisinin daha yüksek olduğu belirtildi.