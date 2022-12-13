Araştırmalara göre büyük logolu kıyafetler giyen erkekler güvenilir olmayabilir

Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayınlanan bir araştırma, erkeklerin giyinme tarzının kadınlarda nasıl bir algı yarattığına dair önemli bulgular ortaya koydu.
Araştırmaya göre, özellikle lüks moda markalarının logolu kıyafetlerini giyen erkeklerin kadınlar için pek de güvenilir bir algı yaratmadığı ortaya çıktı.
Michigan Üniversitesi'nde çalışmayı gerçekleştiren Psikolog Daniel Kruger, 376 katılımcı ile bir araştırma gerçekleştirdi ve katılımcılardan büyük logolu ve küçük logolu kıyafetler giyen erkekleri değerlendirmelerini istedi.
Bu tişörtleri giyen erkeklerin flörtöz olma, sevgilisi olan birine asılma, çocuk bakımında iyi olma veya maddi kaynaklarının çoğunu ailesine ayırma gibi konularda nasıl davranacağına dair soruları cevaplamaları istendi.
Sonuçlara göre, çoğu kadının büyük lüks marka logoları giyen erkekleri daha karmaşık ve aldatmaya daha yatkın kişiler olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. Bu erkeklerin uzun süreli romantik ilişkilere ilgisinin daha düşük olduğu ve kısa süreli cinsel ilişkilere ilgisinin daha yüksek olduğu belirtildi.
Küçük logoların yer aldığı kıyaferleri tercih eden erkeklerin ise daha derin ve uzun soluklu ilişkilerde olmak istediği ortaya çıktı.
Araştırmacı Daniel Kruger, büyük logolu kıyafetlerin statü ve lüks ile özdeşleşmesinden dolayı böyle bir algının doğabileceğini belirtti.