Arkadaş kalmak mı istiyorsunuz? 'Friendzone' aradığınız şey olabilir

Arkadaşlık ilişkileri romantik hislerin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alabilir. Özellikle duygular karşılıklı değilse durum içinden çıkılmaz bir hal alabilir.
Arkadaşınızı kırmadan ona böyle bir ilişkinin olmayacağını söylemek istiyorsunuz ama nasıl yapacağınız konusunda emin değilsiniz. Z kuşağı böyle durumlar için ‘friendzone’ ifadesini kullanıyor.
Türkçe’de net bir karşılığı olmayan ‘friendzone’ (arkadaş bölgesi) karşınızdaki kişiye bir anlamda “Seninle romantik olarak ilgilenmiyorum. Arkadaş kalalım” demek oluyor.
“Seni arkadaş olarak kaybetmek istemem ama beraber olacağımızı düşünmüyorum” olarak da özetleyebileceğimiz bu durumda, sizi romantik olarak arzulayan kişiye çok da belli etmeden arkadaş olduğunuz sinyalini veriyorsunuz.
- Kahve içme tekliflerinizi devamlı reddediyor ve sizi devamlı oyalıyorsa veya sık sık “Tabii bir gün mutlaka yapalım” diyorsa sizi arkadaşınız olarak görüyor olabilir.
- Mesajlarınıza geç veya kısa kısa cevap vermesi önemli bir işaret.
-Eski sevgililerinden rahatlıkla bahsediyorsa sizi çok da yeni sevgili adayı olarak görmüyor olabilir.
- Sizinle flört etmiyorsa,
- Sürekli arkadaşlığınızın ne kadar değerli olduğuna dair ifadeler kullanıyorsa,
‘friendzone’lanıyor olabilirsiniz.
Aslında 'frienzone'ladığınız kişi arkadaşınız olmak zorunda bile değil. Arkadaş ortamında tanıştığınız birinin size karşı ilgi duyduğunu hissettiniz. Ancak siz benzer duyguları taşımıyorsunuz. Yapmanız gereken şey ise onun flört çabalarına karşılık vermemek ve arkadaşlarınıza davrandığınız gibi onunla iletişim kurmak.
Tabii ‘friendzone’lanan kişi siz de olabilir. Romantik duygular beslediğiniz kişi, sizi yalnızca arkadaşı olarak görüyor olabilir. Eğer gerçekten birlikte olabileceğinize inanıyorsanız şunları yapabilirsiniz:
- Açıkça ondan hoşlandığınızı ve onu arkadaşı olarak göremediğinizi söyleyin.
- Israrcı olmayın. Sık sık mesaj atmayı bırakın ve sizi merak etmesini sağlayın. Kolay ulaşılabilir olmak size yardımcı olmayacaktır.
- Senden hoşlanıyorum demenin birden fazla yolu var. Onu özel hissettiren jestler yapın. Arkadaşlığınızı bir adım öteye taşıdığınızda nasıl bir ilişkinin ortaya çıkabileceğini gösterin.
- Taktikler çok yorucu olabilir. Klişelerden kaçının ve samimi olun. Sırf sizi beğenmesi ve sevmesi için bir şeyler yapmaya çalışmayın.