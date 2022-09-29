Arkadaş kalmak mı istiyorsunuz? 'Friendzone' aradığınız şey olabilir

PEKİ YA SİZİ ARKADAŞI OLARAK GÖRÜYORSA?

Tabii ‘friendzone’lanan kişi siz de olabilir. Romantik duygular beslediğiniz kişi, sizi yalnızca arkadaşı olarak görüyor olabilir. Eğer gerçekten birlikte olabileceğinize inanıyorsanız şunları yapabilirsiniz:





- Açıkça ondan hoşlandığınızı ve onu arkadaşı olarak göremediğinizi söyleyin.





- Israrcı olmayın. Sık sık mesaj atmayı bırakın ve sizi merak etmesini sağlayın. Kolay ulaşılabilir olmak size yardımcı olmayacaktır.

- Senden hoşlanıyorum demenin birden fazla yolu var. Onu özel hissettiren jestler yapın. Arkadaşlığınızı bir adım öteye taşıdığınızda nasıl bir ilişkinin ortaya çıkabileceğini gösterin.





- Taktikler çok yorucu olabilir. Klişelerden kaçının ve samimi olun. Sırf sizi beğenmesi ve sevmesi için bir şeyler yapmaya çalışmayın.