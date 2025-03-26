Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı

Arkadaşlarımız; her zaman güvenebileceğimiz, zor zamanlarda başımızı omzuna koyabileceğimiz ve bir aradayken yaşamın dengesini bulabileceğimiz kişilerdir. Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Nöropsikolog Dr. Judy Ho Gavazza, bir arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren bazı işaretler olduğunu öne sürüyor.

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 1

Verywell Mind'da yer alan habere göre toksik arkadaş kendisini genellikle şu belirtilerle ele veriyor:

Kazanımlarınızı küçümserler: Büyük bir terfi aldığınızda veya kişisel bir hedefinize ulaştığınızda, sizinle birlikte sevinmek yerine başarılarınızı küçümserler. Dr. Gavazza, ''Bu kişilere heyecan duyduğunuz bir şey anlattığınızda, ilk söyledikleri şey motivasyonunuzu düşürecek cümleler olacaktır'' diyor.

Her zaman sizinle rekabet ederler: Onlar için aranızdaki her şey bir yarış gibidir. Her zaman sizden daha iyi koşullara sahip olmaları gerektiğine inanırlar.

N-LIFE HABERLERİ

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 2

Bütün sırlarınızı ifşa ederler: Onlarla paylaştığınız sırlarınızı ortak arkadaş çevrenize yayarlar.

Sadece kötü zamanlarınızda ortaya çıkarlar: Siz zor bir dönemden geçerken aşırı şefkatli olurlar ama parlak dönemlerinizde sizden uzaklaşmayı tercih ederler.  

İltifatları hakaret gibi gelir: ''Vay canına, keşke böyle bir şey giymek için senin kadar özgüvenli olsaydım'' gibi cümleler kurarak, kafanızı karıştırırlar.  Dr. Gavazza, bu tür iltifatların, genellikle sizin hakkınızda hoş olmayan bir şeyi vurgulamak için söylendiğini ifade ediyor.

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 3

Sizi zor duruma düşürecek tavsiyelerde bulunurlar: Onların önerilerini uyguladığınızda olayların daha fazla kötüye gittiğini fark edersiniz.

Sizi başkalarıyla kıyaslarlar: Bu kişiler, arkadaşlarına sürekli yetersizlik hissi aşılarlar. Örneğin bir ev satın aldığınızda başkalarının daha büyük bir ev aldığından söz ederler.

Görüşlerinizi aşağılarlar: Sürekli fikirlerinizi küçümseyip olaylara yanlış açıdan baktığınızı ima ederler.

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 4

Asla özür dilemezler: Hatalarını asla kabul etmezler. Size karşı yanlış bir şey yaptıklarında bunu inkar ederler. Endişelerinizi dile getirdiğinizde ise sizi suçlu hissettirirler. Bu davranış, gaslighting'e örnektir.

Arkadaşınızın sizi sabote etmeye çalıştığını kabullenmek, ilk etapta zor olabilir. Bu süreçte kendinizi yalnız hissedebilir ve problemin kaynağı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, toksik bir arkadaşlığın içerisinde kalmanın, zamanla özgüveninizi zedeleyebileceği konusunda uyarıyor.

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 5

Psikologlar, arkadaşlıktaki bu tür kötü tavırların arkasında kıskançlık, öfke, rekabet, güven problemleri, değişim korkusu ve empati eksikliği gibi faktörlerin olabileceğini savunuyor.

Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı - 6

Eğer böyle bir arkadaşa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz:

  • Net sınırlar koyun.
  • Şüphelerinizi, güvendiğiniz biriyle paylaşın.
  • Dürüst bir konuşma başlatın.
  • Eğer değişime açıklarsa onlara bir şans verin.
  • Eğer arkadaşınız olumsuz tavırlarını sürdürüyorsa, o kişiyi hayatınızdan çıkarın.
  • İç huzurunuzun her şeyden önce geldiğini unutmayın.
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