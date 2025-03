Arkadaşınızın sizi sabote ettiğini gösteren 9 işaret: Nöropsikolog uyardı

Verywell Mind'da yer alan habere göre toksik arkadaş kendisini genellikle şu belirtilerle ele veriyor:

Kazanımlarınızı küçümserler: Büyük bir terfi aldığınızda veya kişisel bir hedefinize ulaştığınızda, sizinle birlikte sevinmek yerine başarılarınızı küçümserler. Dr. Gavazza, ''Bu kişilere heyecan duyduğunuz bir şey anlattığınızda, ilk söyledikleri şey motivasyonunuzu düşürecek cümleler olacaktır'' diyor.

Her zaman sizinle rekabet ederler: Onlar için aranızdaki her şey bir yarış gibidir. Her zaman sizden daha iyi koşullara sahip olmaları gerektiğine inanırlar.