Aşık olduğumuzda beynimizde neler olur?

Aşk tek bir duygu değil; fiziksel çekim, romantizm ve şefkat gibi birçok farklı unsurun birleşiminden oluşuyor. Peki aşk tam olarak nedir? Bu soruya filozoflar, şairler ve besteciler de yüzyıllardır yanıt arıyor.

Popüler teorilerden biri, aşkı üç temel bileşene ayrıldığı yönünde: Şehvet, çekim ve bağlanma. Bu üç bileşenin her biri, beyindeki farklı sistemler tarafından yönetiliyor.