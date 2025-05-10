Aşık olduğumuzda beynimizde neler olur?
Sayısız şarkıya ve şiire ilham veren aşk, dünyadaki en güçlü duyguların başında geliyor. Peki ama aşkı ruhumuzda ve bedenimizde bu kadar etkili kılan şey ne? Uzmanlar, aşkın sadece bir his değil, aynı zamanda kimyasal bir reaksiyon olduğunu ifade ediyor.
Doçent Dr. Heidi Moawad'a göre, aşık olmak beyni tatil moduna geçmiş gibi hissettirebilir. Mantık ve sağduyu, yerini romantik hayallere bırakır. Bu hislerin tamamı, aşkın nörobilimsel yönleriyle ilgilidir. Çünkü aşkın gelişiminde beynin salgıladığı kimyasalların rolü, sanıldığından çok daha fazladır.