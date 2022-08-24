Aşık olmak mı nefret etmek mi daha kolay?

AŞKIN GÖZÜ KÖR MÜ?

Aşkın bizi ‘kör’ etmesinin aslında oldukça kimyasal bir açıklaması var: Hormonlar. Birinden etkilendiğimizde salınan serotonin hormonu, o kişinin düşüncelerimizin içinde daha fazla yer tutmasına neden oluyor. Bir adrenalin türü olan norepinefrin kalbimizi hızlandırıp avuçlarımızı terletiyor, uykumuzu kaçırıyor. Dopamin ise ayaklarımızı yerden kesiyor.

Arkadaşlık uygulamasından arkadaş arayanların yüzde 81’i bu duyguyu bir şekilde yaşadığını söylüyor. Ancak bu kullanıcıların sadece yüzde 30’u sadece internetten konuştukları birine aşık olabileceklerini düşünüyorlar. Erkekler yüzde 44’le bu konuya kadınlardan daha umutlu bakıyorlar.