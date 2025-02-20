Aşk mı, toksik ilişki mi? Dikkat etmeniz gereken ipuçları

OLUMSUZ İŞARETLER NELER?

İyi bir ilişkinin göstergeleri olduğu gibi, tehlikeli bir ilişkinin de belirgin işaretleri vardır. Uzmanlar, erken fark edilmesi gereken bazı uyarı sinyallerini şöyle sıralıyor:



Duygusal destek eksikliği: İlişkiniz sizi mutlu etmek yerine değersiz hissettiriyorsa, bu önemli bir kırmızı bayraktır.

İletişim kopukluğu: Tartışmalarda bağırma, sessizlik veya karşılıklı anlaşmazlıklar, sağlıksız bir ilişkinin işareti olabilir.

Kontrol ve baskı: Partneriniz, hayatınızı kısıtlamaya çalışıyorsa bu ciddi bir uyarıdır.

Duyguların göz ardı edilmesi: Hisleriniz sürekli görmezden geliniyor veya küçümseniyorsa, bu ilişkinin sağlıklı olmadığını gösterir.



