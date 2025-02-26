Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Bilim insanları, bu bölgeleri aşağıdaki şekilde sıralıyor:

Nucleus accumbens: Haz, ödül ve motivasyonla ilgili bölgelerden biri olan bu alan, güzel bir yüze bakıldığında aktive olur.

Medial prefrontal korteks (mPFC): Bu bölge, sosyal biliş ve öz-referanslı işleme ile ilişkilidir ve çekicilik bağlamında bir kişinin yüzünü değerlendirmenizi sağlar.

Dorsal anterior singulat korteks (dACC): Bu bölge, dikkatinizi çekici birine yönlendiren mekanizmadır ve odaklanmanızı zorlaştırabilir.

Orbitofrontal korteks: Duygusal işleme ve ödül değerlerinin değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Çekici biriyle karşılaştığınızda bu bölge, onlarla nasıl etkileşimde bulunacağınızı yönlendirir.

Beynimizdeki ödül sistemleri her iki durumda da büyük rol oynar ancak bu iki olgu, bağımsız olarak var olabilir ve sıklıkla birbirinden ayrı gerçekleşir.