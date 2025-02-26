Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Helen Fisher liderliğinde yürütülen bir araştırmada, aşkın gözlemlenebilen bir nöropsikolojik fenomen olduğu ortaya çıktı. ''Yoğun bir şekilde aşık olan'' 17 katılımcının incelendiği çalışmanın sonucunda, romantik kimyanın beynin motivasyon ve ödülle ilgili bölgelerini aktiflediği kanıtlandı.

Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı - 1

Son derece çekici birisiyle konuşurken, ona aşık olduğunuzu ve o kişinin doğru kişi olduğunu düşünebilirsiniz. Uzmanlar, böyle bir durumun yaşanması durumunda çok büyük ihtimalle nörokimyanızın etkilenmiş olabileceğini ifade ediyor.

Çekicilik, bazen güçlü bir bağ kurmanın önemli bir unsuru olabilir ancak bu her zaman karşılıklı bir etkileşim oluşabileceği anlamına gelmez.

2014 yılında Neuroscience and Biobehavioral Reviews dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, heteroseksüel bireylerde karşı cinsten çekici birini görmek, belirli beyin bölgelerinin aktivasyonuna yol açabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı - 2

Bilim insanları, bu bölgeleri aşağıdaki şekilde sıralıyor:

Nucleus accumbens: Haz, ödül ve motivasyonla ilgili bölgelerden biri olan bu alan, güzel bir yüze bakıldığında aktive olur.

Medial prefrontal korteks (mPFC): Bu bölge, sosyal biliş ve öz-referanslı işleme ile ilişkilidir ve çekicilik bağlamında bir kişinin yüzünü değerlendirmenizi sağlar.

Dorsal anterior singulat korteks (dACC): Bu bölge, dikkatinizi çekici birine yönlendiren mekanizmadır ve odaklanmanızı zorlaştırabilir.

Orbitofrontal korteks: Duygusal işleme ve ödül değerlerinin değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Çekici biriyle karşılaştığınızda bu bölge, onlarla nasıl etkileşimde bulunacağınızı yönlendirir.

Beynimizdeki ödül sistemleri her iki durumda da büyük rol oynar ancak bu iki olgu, bağımsız olarak var olabilir ve sıklıkla birbirinden ayrı gerçekleşir.

Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı - 3

Araştırmalar, nezaketin de aşk hormonu olarak bilinen oksitosini salgıladığının altını çiziyor.

Nezaket eylemleri, nörotransmitterin salınımına neden olur. Oksitosin, sosyal bağlanma, güven ve bağlılıkta önemli bir rol oynar ancak nazik olan herkesin sizden hoşlandığını varsaymak yanıltıcı olabilir.

Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı - 4

Nezaket, bazı durumlarda romantik kimya ile karıştırabilir ancak bu da nörokimyasal bir etkinin sonucu olabilir.

Arizona Üniversitesi'nden araştırmacı Jessica Andrews-Hanna, nezaketin beynimizin ödül ve zevkle ilgili bölgelerini harekete geçirdiğini doğruluyor.

Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı - 5

Birinin size nazik davranması, her zaman romantik bir ilginin varlığını göstermez. Bu tür davranışlar, daha çok empati ve iyi niyetin bir göstergesidir. Nezaketi romantik kimya ile karıştırmak, yanlış anlamalara yol açabilir ve karşı tarafı zor durumda bırakabilir. Bu nedenle nezaket ve romantik kimyanın ayrımını yapabilmek önemlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER