Romantik kimyanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Helen Fisher liderliğinde yürütülen bir araştırmada, aşkın gözlemlenebilen bir nöropsikolojik fenomen olduğu ortaya çıktı. ''Yoğun bir şekilde aşık olan'' 17 katılımcının incelendiği çalışmanın sonucunda, romantik kimyanın beynin motivasyon ve ödülle ilgili bölgelerini aktiflediği kanıtlandı.
Son derece çekici birisiyle konuşurken, ona aşık olduğunuzu ve o kişinin doğru kişi olduğunu düşünebilirsiniz. Uzmanlar, böyle bir durumun yaşanması durumunda çok büyük ihtimalle nörokimyanızın etkilenmiş olabileceğini ifade ediyor.
Çekicilik, bazen güçlü bir bağ kurmanın önemli bir unsuru olabilir ancak bu her zaman karşılıklı bir etkileşim oluşabileceği anlamına gelmez.
2014 yılında Neuroscience and Biobehavioral Reviews dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, heteroseksüel bireylerde karşı cinsten çekici birini görmek, belirli beyin bölgelerinin aktivasyonuna yol açabiliyor.