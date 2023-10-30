Ayrılık sonrası pişman olmanızın en yaygın 5 nedeni
Bir ayrılık yaşarken pişman olabileceğiniz pek çok şey vardır çünkü çok büyük bir acı veya duygusal çalkantı içindeyken iyi hissetmek ya da öyle davranmak zor olabilir. İşte insanların ayrılıktan sonra pişman olduğu 5 şey...
1- KÖTÜ GİDİŞATI GÖRMENİZE RAĞMEN BEKLEMEK
Uzun zaman önce ayrılmanın daha iyi olacağını bilmek ve sizin için sağlıklı olmayan bir kişi ya da ilişkiden kopamamak ayrılık sonrası pişmanlık yaratabilir. Çünkü bu zamanınızı boşa harcadığınız hissiyatına sebep olur.