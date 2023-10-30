Ayrılık sonrası pişman olmanızın en yaygın 5 nedeni

1- KÖTÜ GİDİŞATI GÖRMENİZE RAĞMEN BEKLEMEK

Uzun zaman önce ayrılmanın daha iyi olacağını bilmek ve sizin için sağlıklı olmayan bir kişi ya da ilişkiden kopamamak ayrılık sonrası pişmanlık yaratabilir. Çünkü bu zamanınızı boşa harcadığınız hissiyatına sebep olur.