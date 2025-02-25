Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi?

Romantik bir ilişkinin sona ermesi, yarattığı duygusal hasarların ötesinde, günlük hayatı, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair planları da olumsuz etkileyebilir. Mainz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, ayrılıkların her iki cinsiyet üzerindeki etkilerini araştırdı.

Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi? - 1

Romantik ilişkiler hakkında yapılan pek çok çalışma, ayrılıkların erkekleri daha olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. 2011 yılında yürütülen bir analizde, boşanmanın erkeklerde depresyon semptomlarını artırdığı gözlemlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi? - 2

Kadınların ise ayrılıkla başa çıkarken sosyal çevre desteği aldığı, bu nedenle yas sürecini erkeklere oranlara daha az hasarla atlattıkları öne sürüldü.

Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi? - 3

2013 ile 2021 yılları arasında Almanya'da partnerinden ayrılan 1.530 kişinin verileri incelendi.

Araştırma sonucunda erkekler ve kadınların refah düzeylerinin benzer şekilde etkilendiği görülürken; yaşam memnuniyetindeki düşüş, depresif semptomlar ve yalnızlık her iki grupta da benzer şekilde arttı.

Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi? - 4

Ancak uzmanlar, kadınların ayrılık sürecinde duygularıyla daha fazla yüzleşebildiğini ve aile, arkadaş desteği almaktan çekinmediklerini ifade ediyor.

Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi? - 5

Erkeklerin ise duygusal onaya daha fazla ihtiyaç duydukları ve yeni bir romantik ilişki başlatma isteklerinin daha güçlü olduğunun altı çiziliyor.

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