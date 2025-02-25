Ayrılıkla kadınlar mı daha iyi başa çıkar erkekler mi?
Romantik bir ilişkinin sona ermesi, yarattığı duygusal hasarların ötesinde, günlük hayatı, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair planları da olumsuz etkileyebilir. Mainz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, ayrılıkların her iki cinsiyet üzerindeki etkilerini araştırdı.
Romantik ilişkiler hakkında yapılan pek çok çalışma, ayrılıkların erkekleri daha olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. 2011 yılında yürütülen bir analizde, boşanmanın erkeklerde depresyon semptomlarını artırdığı gözlemlendi.