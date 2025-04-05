Ayrılıkların en yaygın nedeni ortaya çıktı: Kimse bunu tahmin etmiyordu

Araştırma, ilişkilerde kalma sebeplerinin çoğunun, değişim korkusu ya da partnerin duygularını incitme endişesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 55’i, bu yüzden ilişkilerinde olması gerekenden daha uzun süre kaldıklarını belirtti. Ayrıca, her 10 kişiden 7’si, sevdikleriyle ayrılmanın, hayattaki en sinir bozucu deneyimlerden biri olduğunu söyledi.



Ayrıca, araştırmaya göre yüzde 81’i, bu tür haberleri başkalarına yüz yüze iletmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, yakın zamanda ilişkilerde geri dönüşü olmayan bir nokta olduğuna ve bu noktaya yıllar önce gelinebileceğine dikkat çekiyor.





