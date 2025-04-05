Ayrılıkların en yaygın nedeni ortaya çıktı: Kimse bunu tahmin etmiyordu
Eğer partnerinize mesajlarda emoji göndermeyi seviyorsanız, ‘ağlayan gülen’ surat ifadenizi biraz azaltmanızda fayda olabilir. Yeni bir araştırma, dijital ikonların aşırı kullanımının, ilişkilerdeki ayrılıkların en yaygın sebeplerinden biri olduğunu ortaya koydu.
İlişkisi olan 2 bin yetişkinin katıldığı bir ankette, ayrılığın en tuhaf sebepleri arasında partnerin sevmediği yemek tercihlerinden, hoşlanılmayan spor takımlarına kadar çeşitli unsurlar yer aldı. Ancak araştırma, partnerlerin film ve televizyon zevklerinden nefret etmenin, ilişkinin sona ermesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.