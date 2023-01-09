Bağımlı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 5 işaret

TEK BİR NEDEN İÇİN KAVGA EDİYORSUNUZ
Kendinizi “İlişkimiz mükemmel olduğu zamanlar dışında…” veya “O böyle yapmadığı zamanlarda…” gibi şeyler söylerken bulduğunuzda bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz. Belirli durumlarda ve davranışlarda kızdığınızda kavga etme eğiliminde bulunuyorsanız ilişkinizi yeniden gözden geçirin.
ONAY BEKLİYOR MUSUNUZ?
Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşünceleri çok önemliyse ve onun dediklerini yapmaya dünden razıysanız bağımlı bir partner olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için kendi kararlarınızın her şeyden daha önemli olduğunu ve önceliğin siz olduğunu unutmayın.
ÇOK FAZLA SORUMLULUK ALIYORSUNUZ
Partnerinizin hayatıyla ilgillenmeniz ve ihtiyaçlarını gidermek için çabalamanız oldukça normal ancak bunları yaparken çok fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Kontrolde olmak ve ilişkiyi yönlendirmek için çok fazla sorumluluk alıyorsanız bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz.
ONUN SORUNLARINA ÖNCELİK VERİYORSUNUZ
Tüm hayatınızı partnerinizin sorunları, ihtiyaçları, aile problemleri veya arkadaşları üzerine kurmanız bağımlılığın en büyük işaretlerinden biri olabilir. Konuşmalarınız hep onun hayatı üzerine oluyor ve sizin yaşadıklarınız hiç konuşulmuyorsa çok fazla verici davranmış olabilirsiniz.
ONA DANIŞMADAN HAREKET EDEMİYORSUNUZ
Kendi kararlarını bir birey olarak almayı bıraktığınız gün, bağımlı bir ilişki içine girmişsiniz demektir. Bir işe başlamadan önce hep partnerinizin fikrini ve onayını almak zorunda hissediyorsanız sağlıksız bir ilişki içinde olabilirsiniz.