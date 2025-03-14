Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin

GELECEK PLANLARINIZ?

Uzun vadeli bir şeyden, tatilden veya hatta gelecek ayın akşam yemeği planlarından bahsederseniz paniklerler. Ve, uzun vadede sizi geleceklerinin bir parçası olarak görüp görmedikleriyle ilgili bir soru sormaya çalıştığınızda, vazgeçerler. Sizinle herhangi bir gelecek taahhüdüne girmekten kaçındıkları açıktır.



İLİŞKİYİ YÜZEYSEL TUTMAK



Ağızlarından çıkan o büyülü kelimeyi duymayı mı bekliyorsunuz? Eh, büyük ihtimalle sizi bekleteceklerdir. Bağlılık fobisi olanlar ilişkiyi mümkün olan her şekilde resmileştirmekten hoşlanmazlar. 'Seni seviyorum' demek veya size karşı savunmasız olmak olabilir.



