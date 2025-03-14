Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin

İlişkilerde bağlanmak korkuyor musunuz? Bağlanma korkusunun temellerinde terk edilme korkusu, acı çekme korkusu ve anlaşılamama korkuları yatar. Peki, bağlanmaktan korktuğunuzu nasıl anlarsınız? İşte 8 net işaret

Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 1

BİZ NEYİZ? SORUSUNDAN KAÇARLAR

"Resmi" olma konusundaki konuşmalardan mı kaçıyorlar ve işleri tanımsız tutmayı mı tercih ediyorlar? Bu, taahhüt korkusunun açık bir göstergesi çünkü etiketler, taahhüdü yerine getirmek için hesap verebilirlik ve sorumlulukla birlikte gelir ve kendilerini savunmasız hissettirir.

BİR SICAK BİR SOĞUK DAVRANMAK

Bir an, size ilgiyle yaklaşıyorlar. Bir sonraki an, günlerce ortadan kayboluyorlar. Kafa karıştırıcı, değil mi? Bu sıcak ve soğuk davranış, sizi kendilerine çok yakın tutma korkusundan, bununla birlikte gelen kırılganlıktan ve derinlikten korkmalarından kaynaklanıyor.


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Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 2

GELECEK PLANLARINIZ?

Uzun vadeli bir şeyden, tatilden veya hatta gelecek ayın akşam yemeği planlarından bahsederseniz paniklerler. Ve, uzun vadede sizi geleceklerinin bir parçası olarak görüp görmedikleriyle ilgili bir soru sormaya çalıştığınızda, vazgeçerler. Sizinle herhangi bir gelecek taahhüdüne girmekten kaçındıkları açıktır.

İLİŞKİYİ YÜZEYSEL TUTMAK

Ağızlarından çıkan o büyülü kelimeyi duymayı mı bekliyorsunuz? Eh, büyük ihtimalle sizi bekleteceklerdir. Bağlılık fobisi olanlar ilişkiyi mümkün olan her şekilde resmileştirmekten hoşlanmazlar. 'Seni seviyorum' demek veya size karşı savunmasız olmak olabilir.

Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 3

ÖZGÜRLÜKLERİNE DÜŞKÜN

Ciddi bir şeye "hazır olmadıkları" ve bağımsız olmayı sevdikleri hakkında çok konuşuyorlar. Her ne kadar hiçbir koşul olmadan çiftler gibi kalmaya istekli olsalar da - ve bu dikkat edilmesi gereken büyük bir kırmızı bayrak.


Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 4

KISA VADELİ İLİŞKİLER

Geçmişlerini sorduğunuzda, bir dizi kaçamak ve "sadece yürümedi" hikayeleri. Birinin geçmişi onu bir kişi olarak tanımlamasa da, çok sayıda kısa kaçamak yaşaması, bağlılık sorunları hakkında bir işaret verir.


Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 5

KENDİ KENDİLERİNE SABOTE ETME

İşler ciddileşmeye başladığında veya ilişki iyi gittiğinde, kendilerini uzaklaştırırlar veya kavga çıkarırlar ve ilişkiyi mahvederler. Bu, bağlılık fobisi olanların herhangi bir ilişkinin olumsuz yönlerini görmelerini sağlayan klasik bir savunma mekanizmasıdır ve bu da onları ilişkilerini ciddiye almaktan veya bir sonraki seviyeye geçmekten uzaklaştırır.


Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin - 6

DAHA AÇIK SEÇENEKLER

Sizden hoşlansalar bile, tam olarak bağlanmaktan çekinirler, her zaman bir ayaklarını kapının dışında tutarlar. Bu işaretleri fark ederseniz, bir bağlanma korkusuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Soru şu ki, bunun üzerinde çalışmaya istekliler mi? Değillerse, yarı yarıya değil, tamamen bağlı birini bulmanız daha iyi olabilir.

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