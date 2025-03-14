Bağlanmaktan korkuyor olabilirsiniz: 8 net işareti önemseyin
İlişkilerde bağlanmak korkuyor musunuz? Bağlanma korkusunun temellerinde terk edilme korkusu, acı çekme korkusu ve anlaşılamama korkuları yatar. Peki, bağlanmaktan korktuğunuzu nasıl anlarsınız? İşte 8 net işaret
BİZ NEYİZ? SORUSUNDAN KAÇARLAR
"Resmi" olma konusundaki konuşmalardan mı kaçıyorlar ve işleri tanımsız tutmayı mı tercih ediyorlar? Bu, taahhüt korkusunun açık bir göstergesi çünkü etiketler, taahhüdü yerine getirmek için hesap verebilirlik ve sorumlulukla birlikte gelir ve kendilerini savunmasız hissettirir.
BİR SICAK BİR SOĞUK DAVRANMAK
Bir an, size ilgiyle yaklaşıyorlar. Bir sonraki an, günlerce ortadan kayboluyorlar. Kafa karıştırıcı, değil mi? Bu sıcak ve soğuk davranış, sizi kendilerine çok yakın tutma korkusundan, bununla birlikte gelen kırılganlıktan ve derinlikten korkmalarından kaynaklanıyor.