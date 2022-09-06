Bekar olmak neden ayıp görülüyor?

BEKARLARA NEDEN ACIYORLAR?

Bekar olmak, bir ilişki içinde olmak kadar doğal bir durumdur. Ancak bekarlara devamlı yakında birini bulacakları söylenip duruyor. Peki bu acıma neden kaynaklanıyor?

Birinin neden hala bekar olduğunu sormak ve yakında birini bulacaklarını söylemek, ilk etapta çok düşünceli bir hareket gibi görünebilir. Ancak arkadaşınızın iyiliğini düşünerek kullandığınız ifadeler, ‘single shaming’ (bekar aşağılama) örneğine dönüşebilir.