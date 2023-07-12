Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar

Hayat, seçimlerden ibaret. Yaşadığımız süre boyunca edindiğimiz roller, konumlar hayatımızın akışını değiştirir. Örneğin bekar kalmak ya da evli olmak gibi... Peki evli ve bekar insanların arasındaki farklar neler? Bu farklılıklar, bireysel deneyimler, yaşam tarzları, ilişki durumları ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir.

Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar - 1

Bekar ve evli insanlar arasındaki temel fark aslında ilişki durumudur. Bekarların genel olarak ilişki durumlarından daha az memnun oldukları ve bu durumu değiştirmek için daha istekli oldukları düşünülür.

Ancak bu durum bekar ve evliler arasında her zaman bir fark olamaz. Çünkü bekar insanların yalnız oldukları için kendilerini acınası bulduklarını söylemek ne kadar yanlışsa, evlilerin de sadece çift oldukları için daha az yalnız hissettiğini söylemek yanlış olur.

N-LIFE HABERLERİ

Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar - 2

Bekar insanlar sorumluluk konusunda daha özgürdür. Yani özgürlük-sorumluluk dengesi daha esnektir diyebiliriz. Elbette bekarların sorumlu oldukları diğer aile bireylerini es geçmemek lazım.

Evlilikle birlikte gelen sorumluluklar sebebiyle evli insanların oluşturdukları yeni yaşam formunda, özgürlükleri bekarlara oranla daha kısıtlı görülebilir. Ama bireysel alanı korumak kişilerin insiyatifindedir. Evliyken de tek başına özgürlük alanı yaratmak mümkündür.

Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar - 3

Bekarların daha yalnız ve mutsuz olduğu klişesi kadar evli insanların arkadaş ortamından kendini soyutladıkları da yanlış bir kanıdır.

Bekar kalmak ya da evli olmak insanların tercihinden ibarettir. İki şekilde de hayatın bize getirdiği rolleri ve akabindeki sorumluluklarımızı yerine getirmek önemlidir.

Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar - 4

Dolayısıyla hayatınıza evli arkadaşlar mı yoksa bekar arkadaşlar mı almak sizin için daha avantajlı olacaktır? İşte bu durumda evlilerin kendi bireysel alanlarını ne kadar koruduklarına, bekarların da tak başına mutlu olabilmenin yollarını ne kadar bulduklarına odaklanmalısınız. 

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