Bekar ve evli arkadaşlar arasındaki farklar

Bekar ve evli insanlar arasındaki temel fark aslında ilişki durumudur. Bekarların genel olarak ilişki durumlarından daha az memnun oldukları ve bu durumu değiştirmek için daha istekli oldukları düşünülür.

Ancak bu durum bekar ve evliler arasında her zaman bir fark olamaz. Çünkü bekar insanların yalnız oldukları için kendilerini acınası bulduklarını söylemek ne kadar yanlışsa, evlilerin de sadece çift oldukları için daha az yalnız hissettiğini söylemek yanlış olur.