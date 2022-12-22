Bekarların 2023'ten beklentileri araştırıldı: Z kuşağı Metaverse'te flört etmeye açık

Flörtüyle ruh sağlığı hakkında konuşmaya açık olanlar daha çekici

Soruları yanıtlayan 1.6 milyon kullanıcının neredeyse tamamı, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğuna inanıyor. 2022'de profillerinde "ruh sağlığı" ve "terapi"den bahseden kullanıcı sayısında 2021'e kıyasla yüzde 18'lik bir artış olduğu görülüyor. Bu sayının 2023'te de artması bekleniyor, çünkü Z kuşağı, fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığının da önemli olduğunu düşünüyor.

Özellikle erkekler, partnerleriyle ruh sağlığı üzerine konuşmaya daha açık olduğunu söylüyor. Bu soruya yanıt veren erkeklerin yüzde 71'i ruh sağlığının önemli olduğunu ve bu konuda düşünmeye ve konuşmaya açık olduklarını belirtirken, yüzde 21'i bu konunun önemli olduğunu ancak bunu partnerleriyle rahat bir şekilde konuşabilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Bir ilişkiden ne beklediğini bilip bunu karşılıklı konuşabilmek ilişkinin sağlığı açısından önemli. İlişkilerinde sınırları belirleyebilenler, bunu yapamayanlara kıyasla yüzde 68 daha fazla beğeni alıyor.

Kendine iyi davranmak, duygularını kabul etmek ve potansiyelinin farkına varmak bir ilişkiye hazır olmanın en önemli adımlarından. Bekarların yüzde 97'si ‘kendine iyi davranmanın’ önemli olduğuna inanıyor.