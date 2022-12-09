Bekarlığın en önemli avantajları açıklandı

BEKAR KALMAK ARTIK BİR TERCİH

Evolutionary Psychological Science adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada, insanların giderek daha çok bekar kalmak istediği ortaya çıktı. Bunun sebebi her ne kadar doğru partneri bulmanın zorluğu olarak gösterilse de çoğu bireyin bekar kalmayı tercih ettiği ortaya çıktı.