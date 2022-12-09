Bekarlığın en önemli avantajları açıklandı

Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden Menelaos Apostolou ve Chistoforos Christoforou’nun yürüttüğü bir araştırma bekar olmanın en iyi yanlarını ortaya koydu.
Araştırmayı yürüten ikili, özellikle Batı toplumlarda bekarlığın giderek arttığını söyleyerek bunun nedenleri üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı.
Evolutionary Psychological Science adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada, insanların giderek daha çok bekar kalmak istediği ortaya çıktı. Bunun sebebi her ne kadar doğru partneri bulmanın zorluğu olarak gösterilse de çoğu bireyin bekar kalmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
İki farklı çalışma yürüten ikili, ilk çalışmada Yunanca konuşan 269 katılımcıdan bekarlığın avantajlarına dair soruları yanıtlamasını istedi ve bu yanıtlardan bekarlığın 84 faydasını belirledi. Diğer çalışmada ise yine Yunanca konuşan 612 kişiye bu 84 fayda sunuldu. Katılımcılardan bunları en önemliden önemsize doğru sıralamaları istendi.
Çalışma sonuçlarına katılımcıların en önemli gördüğü avantajı "Kendime daha fazla zaman ayırmak" oldu.
"Hedeflerime odaklanmak" ifadesi ise 2. sırada yer aldı.
"Davranışlarımı ve hareketlerimi kimsenin dikte etmemesi" ifadesi ise en popüler cevaplar arasında 3. sırada yer aldı.
Bekarlığın en popüler avantajları arasında ise şunlar yer aldı:
- İncinmemek, zarar görmemek
- Ne yediğimin kontrol edilmemesi
- Rahatça flört edebilmek
- Para biriktirmek
- Huzurlu kalabilmek
- Gerginglik ve kavgadan uzak durmak
- Sevmediğim şeyleri yapmamak