Benim sevdiğim beni neden sevmiyor?

Hoşlandığınız her kişi sizinle aynı hisleri paylaşmak zorunda değil. Bazen sevginiz karşılıksız kalabilir. İşte sevdiğiniz kişinin sizden hoşlanmamasının altında yatan birkaç sebep...
Yapılan araştırmalara göre karşınızdakinin sizden hoşlanmaması yaydığınız enerjiyle ilgili. Hoşlandığınız erkeğin size karşılık vermemesinin altında maskülen enerjinizin baskın olması olabilir.
Her birey, belirli bir miktarda feminen ve maskülen enerjiye sahiptir. Çoğu erkeğin maskülen enerjisi genelde daha yüksek iken kadınlarda feminen enerji çok daha yüksektir.
Erkeklerdeki bu tür enerji onları ‘yapmak’, ‘düşünmek’ ve ‘vermek’ üzerine yönlendirirken kadınlardaki feminen enerji ‘olmak’, ‘hissetmek’ ve ‘almak’ üzerinedir.
Kadınlar feminen enerjileri, erkekler ise maskülen enerjileri ortaya çıktığında daha iyi ve tamamlanmış hissederler.
Tarih boyunca kadınlara, ‘Bırak o senin peşinden koşsun’ dendi böylece kadınlar, hoşlarına giden erkeklerin gelip onları bulmasını bekledi ve beklemeye de devam ediyor.
Ancak işler kadınlar bir erkekten cidden hoşlanmaya başladığında ve harekete geçmek için sabırsızlanmaya başladığında değişti. Böyle olduğunda, kadınlar feminen enerjisinde kalmakta zorlanmaya başladı ve derinlerdeki maskülen enerji yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Bir erkeğin aramasını beklemek yerine onu sık sık aramak, ilgisini çekmeye çalışmak, devamlı ne yaptığını sormak veya “Bu ilişki nereye gidiyor?” gibi derin sorular sormak, kadınlardaki maskülen enerjinin ortaya çıkmasıyla artmaya başladı.
DENGELER DEĞİŞTİ
Bu durumda, maskülen ve feminen enerji dengesi giderek bozulur. Kadınlar erkeklerin tipik davranışlarını, erkekler de kadınlardan beklenen davranışları sergilemeye başladı.
Bunun sonucu olarak, hoşlandığınız kişi bu dengesizlikten dolayı size olan ilgisini kaybedecektir. Aynı şey sizin için de geçerli elbette. Sizde bir erkekten beklediğiniz davranışları görmediğinizde ilişkiden soğuyabilirsiniz.
Çok da ilgi duymadığınız bir erkekle birlikte iken feminen enerjinizde kalmanız daha kolaydır çünkü umursamıyorsunuzdur.
O sizi aramadığında merak etmiyor, ilişkinizin nereye gittiğini sorgulamıyor veya onu etkilemeye çalışmıyorsanız tüm enerjiler yerinde demektir.