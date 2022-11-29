Benim sevdiğim beni neden sevmiyor?

"KAÇAN KOVALANIR MI?"

Tarih boyunca kadınlara, ‘Bırak o senin peşinden koşsun’ dendi böylece kadınlar, hoşlarına giden erkeklerin gelip onları bulmasını bekledi ve beklemeye de devam ediyor.

Ancak işler kadınlar bir erkekten cidden hoşlanmaya başladığında ve harekete geçmek için sabırsızlanmaya başladığında değişti. Böyle olduğunda, kadınlar feminen enerjisinde kalmakta zorlanmaya başladı ve derinlerdeki maskülen enerji yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.