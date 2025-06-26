Bilim insanları, mutlu evliliğin sırrını açıkladı
Evlilikte dürüstlük, saygı ve sağlıklı iletişim, güçlü bir ilişkinin temelini oluşturur. Ancak araştırmalara göre, romantik bağınızı daha da derinleştirmek istiyorsanız, partnerinize toplum içinde sevgi gösterilerinde bulunmaktan çekinmemelisiniz.
Polonya’daki Silesia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kamusal alanda sergilenen sevgi gösterilerinin (PDA - Public Display of Affection) ilişki memnuniyetini artırdığını ortaya koydu. Toplum içinde el ele tutuşmak, öpüşmek ya da sarılmak gibi davranışlar, romantik bağı güçlendirebiliyor.