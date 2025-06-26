Bilim insanları, mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Çalışma kapsamında Endonezya, Nepal ve Polonya’dan 450’nin üzerinde kişiyle anket yapıldı. Katılımcılara hem özel hem de kamusal alandaki sevgi gösterileri, bu tür davranışlara karşı tutumları ve diğer kişilerin PDA’sına yönelik olumsuz düşünceleri soruldu.

Analizler, gerek özelde gerek kamusal alanda sergilenen romantik davranışların -el ele tutuşmak, öpmek, sarılmak gibi- daha yüksek ilişki memnuniyeti ile ilişkili olduğunu gösterdi. Bu davranışların genel yaşam memnuniyetini artırdığı, stresi azalttığı ve ruh sağlığını olumlu etkilediği de belirlendi.