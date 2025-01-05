Bilim ne söylüyor? Sevdiğiniz birinin yanında uyumanın şaşırtıcı etkisi
Sevdiklerinizin yanında uyumak, kan basıncını ve depresyonu düşürerek kaygıyı, stresi azaltabilir ve genel fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirebilir. Uyku kalitesini artırır ve artan yakınlık ve duygusal bağlar yoluyla ilişkileri güçlendirir. Ayrıca, duygusal düzenleme ve hafıza sağlamlaştırma için hayati önem taşıyan REM uykusunu artırır. Sevdiklerinizle kucaklaşmak sayısız sağlık faydası sağlar.
Uyumak, yapılabilecek en rahatlatıcı şeylerden biridir. Uzun bir günün ardından yatağa girmek, kendinizi şarj etmek için ihtiyacınız olan tek şeydir.
Yatakta tek başınıza uyumak zaman zaman yalnız hissetmenize ve kaygıya veya kaliteli uyku kaybına yol açabilir. Öte yandan, sevdiklerinizin yanında uyumak rahatlatıcı olabilir ve birçok ruhsal sağlık faydası sağlayabilir.