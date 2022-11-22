 Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor | N-Life

Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor

Kanadalı araştırmacılar, müziğin insanların ilişki durumlarında oynadığı rolü inceledi. Personel Relationships adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, insanların dinlediği şarkıların sözleri, bu kişilerin bir ilişki hakkında ne düşündüğünü gösteriyor.

Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor - 1

Kanada'daki araştırmacılar, müziğin insanların ilişki durumlarında oynadığı rolü inceledi. Yapılan çalışmaya göre insanların dinlediği şarkıların sözleri, bu kişilerin bir ilişki hakkında ne düşündüğünü gösteriyor.

Independent'in aktardığı habere göre, araştırmada insanlar bağlanma tarzı açısından 4 gruba ayrıldı. Bunlar arasında reddedilmekten korkan ve ilişkilerinde güvence arayan "endişeli", çok samimi olmaktan rahatsızlık duyan "çekingen", iyimser bakış açısına sahip "kendine güvenli" ve kafa karıştırıcı beklentilere sahip "karma" bağlanma tarzları var.

Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor - 2

Personel Relationships adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, 570 katılımcıdan favori parçalarını söylemeleri istendi. Katılımcıların, bir ilişkiye bağlanma tarzları ve kişilik özellikleri de belirlendi.

Bunun ardından yaklaşık 7 bin şarkı, söz konusu 4 gruba göre ayrıldı.

Katılımcıların seçtiği şarkılar, sözleri incelenerek bağlanma tarzlarına göre analiz edildi.

Bulgular, "endişeli" gruptaki bireylerin Adele'in ünlü parçası Someone Like You gibi kaygılarla dolu sözlere sahip şarkıları tercih ettiğini gösterdi. Kendine güvenen kişilerin, The Beatles'ın Love Me Do'su gibi şarkıları dinlediği belirlendi.

Araştırmayı yöneten Ravin Alaei, "Müziğin insanların hayatlarında oynadığı rolle ilgileniyorum. Sözler önemlidir, bu yüzden onlara dikkat edin" dedi.

İnsanların en sevdiği şarkıların sözlerinin, onların düşüncelerini ve duygularını yansıtabileceğini savunan Psikolog Alaei, "Bunlar aynı zamanda ilişkilerdeki deneyimlerinizle ilgili fark etmemiş olabileceğiniz şeyleri de ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor - 3

Araştırmada bahsi geçen bazı şarkılar şöyle:

Çekingen şarkılar

  • Beyoncé, Irreplaceable
  • Chris Brown, Say Goodbye 
  • N'Sync, Bye Bye Bye
  • Michael Jackson, Billie Jean
  • TLC, Scrubs
  • Rihanna, Take a Bow
  • The Weeknd, The Hills; Heartless

    Endişeli şarkılar

    • Adele, Someone Like You
    • The Police, Every Breath You Take
    • Miley Cyrus, Wrecking Ball
    • Adele, Hello
    • U2, One
    • Seether, Broken
    • No Doubt, Don't Speak
    • Bruno Mars, When I Was Your Man
    • Drake, Hotline Bling
Bilimsel araştırma: Favori şarkılarınız ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor - 4

Kendine güvenli şarkılar

  • Sonny & Cher, I Got You Babe
  • Whitney Houston, I Will Always Love You
  • The Beatles, Love Me Do
  • Ed Sheeran, Thinking Out Loud
  • Plain White Ts, I Love You 
  • John Legend, All of Me
  • Michael Bublé, Haven't Met You Yet
  • Beach Boys, Wouldn't It Be Nice
  • Bryan Adams, (Everything I Do) I Do It for You
  • Etta James, At Last
  • Justin Bieber, Holy

Karma şarkılar

  • Carrie Underwood, Before He Cheats
  • Gotye, Somebody that I Used to Know
  • Taylor Swift, Bad Blood
  • Sam Smith, I'm Not the Only One
  • Ne Yo, So Sick
  • Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me
  • Adele, Rolling in the Deep
  • Rihanna ft. Drake, Work
  • Eminem ft. Rihanna, Love the Way You Lie

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER