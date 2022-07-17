Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar?

Diyetisyenler, insanların düzenli bir ilişki yürütmeye başladıklarında daha önceden sahip oldukları sağlık alışkanlıklarından vazgeçtiğini ifade ediyor. Yani bu durumda göreceğiniz üzere kilo aldıran ilişki değil, ilişkiyle birlikte gelen yeni tüketim alışkanlıkları.

Webtekno'dan Dilara Aydın'ın haberine göre, beslenme ve diyetetik üzerine yapılan araştırmalar, çiftlerin bir ilişki içindeyken dışarıdaki diğer insanlara iyi görünmek zorunda hissetmediğini ortaya koyuyor. Bu durumda romantik ilişki yaşayan kişiler, dışarıda veya evde birlikte geçirdikleri vakit içerisinde yemek yemekten keyif almaya odaklanabiliyor.