Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar?

Haberler | 17.07.2022 - 16:59
Diyetisyenler, insanların düzenli bir ilişki yürütmeye başladıklarında daha önceden sahip oldukları sağlık alışkanlıklarından vazgeçtiğini ifade ediyor. Yani bu durumda göreceğiniz üzere kilo aldıran ilişki değil, ilişkiyle birlikte gelen yeni tüketim alışkanlıkları.
Webtekno'dan Dilara Aydın'ın haberine göre, beslenme ve diyetetik üzerine yapılan araştırmalar, çiftlerin bir ilişki içindeyken dışarıdaki diğer insanlara iyi görünmek zorunda hissetmediğini ortaya koyuyor. Bu durumda romantik ilişki yaşayan kişiler, dışarıda veya evde birlikte geçirdikleri vakit içerisinde yemek yemekten keyif almaya odaklanabiliyor.
İnsanlar, sevgili bulmadan veya evlenmeden önce kendilerine has bir beslenme ve spor düzenine sahip olabilir. Misal bir kişi daha önceden hiç dışarıda yemeyip evde yiyor, iş yerine yemeğini evden götürüyor olabilir.
İlişki başlayınca rutin bozuluyor ve partnerle birlikte dışarıda geçirilen vakit artıyor. Bunun üzerine dışarıda yağlı, şekerli ve kalorili yiyecekler tercih eden çiftler, dışarıda yemeyi alışkanlık haline getirebiliyor.
Romantik bir ilişkiye başlayınca şişmanlamanın tek nedeni birlikte edinilen yeni alışkanlıklar olmayabiliyor. Örneğin partneriniz pizza seviyorsa siz de onunla vakit geçirdiğiniz için onun bu beslenme tercihinden etkilenebiliyorsunuz.
Partnerinizle romantik akşamlar geçirmek istemeniz oldukça normal bir durum. Fakat birlikte sürekli alkol almak için dışarı çıkıyor ve eve geç dönüyorsanız vücudunuzda birtakım değişimler olması muhtemel.
Yapılan bir araştırmada sarhoş olduktan sonra insanların yağ oranı yüksek yiyecekleri daha çok tüketmek istedikleri görülüyor. Ayrıca partnerle birlikte geçirilen vakitlerin sıklaşması daha az uyumaya neden olabiliyor. Bilinen üzere az uyumanın, alkolün ve yağlı yiyeceklerin kilo aldırıcı etkisi mevcut.
Sadece heteroseksüel çiftleri inceleyen bir araştırmada, çiftlerin birlikte yaşamasının obezite riskini artırdığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili yapılan diğer araştırmalarda, yeni evli çiftler arasından evliliğinden memnun olanların daha fazla kilo almaya meyilli olduğu söyleniyor.
Kısaca birlikte olmaktan mutlu olan çiftler, hayatlarına başka bir partner çekme ihtiyacı duymadığı için kilo alsalar bile aldıkları kilolar kendilerini rahatsız etmiyor. En nihayetinde de partnerinizle birlikte kilo almaya başladıysanız muhtemelen ikiniz de birbirinizden başka birisiyle birlikte olma ihtimalini düşünmüyor olabilirsiniz.