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Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar?

Haberler | 17.07.2022 - 16:59

İnsanlar bir ilişkiye başladıklarında veya evlendiklerinde kilo alma eğilimi gösterebiliyor. Kilo almak, sanki ilişkinin yan etkisi gibi bir anda ortaya çıkabiliyor. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları açıklandı.

Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar? - 1

Diyetisyenler, insanların düzenli bir ilişki yürütmeye başladıklarında daha önceden sahip oldukları sağlık alışkanlıklarından vazgeçtiğini ifade ediyor. Yani bu durumda göreceğiniz üzere kilo aldıran ilişki değil, ilişkiyle birlikte gelen yeni tüketim alışkanlıkları.

Webtekno'dan Dilara Aydın'ın haberine göre, beslenme ve diyetetik üzerine yapılan araştırmalar, çiftlerin bir ilişki içindeyken dışarıdaki diğer insanlara iyi görünmek zorunda hissetmediğini ortaya koyuyor. Bu durumda romantik ilişki yaşayan kişiler, dışarıda veya evde birlikte geçirdikleri vakit içerisinde yemek yemekten keyif almaya odaklanabiliyor.

Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar? - 2

İnsanlar, sevgili bulmadan veya evlenmeden önce kendilerine has bir beslenme ve spor düzenine sahip olabilir. Misal bir kişi daha önceden hiç dışarıda yemeyip evde yiyor, iş yerine yemeğini evden götürüyor olabilir.

İlişki başlayınca rutin bozuluyor ve partnerle birlikte dışarıda geçirilen vakit artıyor. Bunun üzerine dışarıda yağlı, şekerli ve kalorili yiyecekler tercih eden çiftler, dışarıda yemeyi alışkanlık haline getirebiliyor.

Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar? - 3

EŞLER BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR

Romantik bir ilişkiye başlayınca şişmanlamanın tek nedeni birlikte edinilen yeni alışkanlıklar olmayabiliyor. Örneğin partneriniz pizza seviyorsa siz de onunla vakit geçirdiğiniz için onun bu beslenme tercihinden etkilenebiliyorsunuz.

Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar? - 4

Partnerinizle romantik akşamlar geçirmek istemeniz oldukça normal bir durum. Fakat birlikte sürekli alkol almak için dışarı çıkıyor ve eve geç dönüyorsanız vücudunuzda birtakım değişimler olması muhtemel.

Yapılan bir araştırmada sarhoş olduktan sonra insanların yağ oranı yüksek yiyecekleri daha çok tüketmek istedikleri görülüyor. Ayrıca partnerle birlikte geçirilen vakitlerin sıklaşması daha az uyumaya neden olabiliyor. Bilinen üzere az uyumanın, alkolün ve yağlı yiyeceklerin kilo aldırıcı etkisi mevcut.

Bilimsel araştırma yapıldı: Yeni evlenen bazı çiftler neden hızla kilo almaya başlar? - 5

İLİŞKİDEN ALINAN VERİM ARTTIKÇA KİLOLAR DA ARTIYOR

Sadece heteroseksüel çiftleri inceleyen bir araştırmada, çiftlerin birlikte yaşamasının obezite riskini artırdığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili yapılan diğer araştırmalarda, yeni evli çiftler arasından evliliğinden memnun olanların daha fazla kilo almaya meyilli olduğu söyleniyor.

Kısaca birlikte olmaktan mutlu olan çiftler, hayatlarına başka bir partner çekme ihtiyacı duymadığı için kilo alsalar bile aldıkları kilolar kendilerini rahatsız etmiyor. En nihayetinde de partnerinizle birlikte kilo almaya başladıysanız muhtemelen ikiniz de birbirinizden başka birisiyle birlikte olma ihtimalini düşünmüyor olabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

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