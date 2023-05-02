Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret

2- ÜSTÜ KAPALI KONUŞMAK

"Bir ilişkiye açığım" veya "Belki daha sonra" gibi şeyler, çoğu zaman insanların size gerçek niyetlerini kabul etmek istemediklerini üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalıştıkları bir yoldur.



Sizi oyalayarak durumu daha iyi kontrol altında tutarlar ve sizi ihtiyaçları için daha fazla kullanabilirler.