Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret

Geri adım atmak, birlikte olduğunuz kişinin size karşı dürüst olmadığının önemli bir işaretidir. İlişkiden gerçekten ne elde etmek istediklerini öğrenmek istiyorsanız ifadelerindeki tutarsızlığa dikkat edin.
"Bir ilişkiye açığım" veya "Belki daha sonra" gibi şeyler, çoğu zaman insanların size gerçek niyetlerini kabul etmek istemediklerini üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalıştıkları bir yoldur.
Sizi oyalayarak durumu daha iyi kontrol altında tutarlar ve sizi ihtiyaçları için daha fazla kullanabilirler.
Bir erkek bir ilişki istemekten bahsediyorsa, ancak profil fotoğraflarında kendini beğendirmeye çalışıyorsa bir ilişki istemek konusunda yalan söylüyor olabilir.
Bir erkek ilişki içerisinde sizi etrafında tutmak için birçok bahane üretebilir. Ancak bir kişi bir şeyi gerçekten istediğinde bahaneye ihtiyaç duymamalıdır.
Bu tam olarak geri adım atmak değil, ama kesinlikle ne istediği hakkında yalan söylediğinin işaretlerinden biri.
Bazı insanlar sizin isteklerinize inanmayacak ya da saygı göstermeyecektir. Bu nedenle sizi aksi yönde ikna edeceklerini umabilirler.
Daha önce savundukları bir görüşü artık umursamıyorlarsa yalan söylüyor olabilirler.
Bu durum genellikle ilişkinin ilerleyen sürecinde çocuk konusunda olabilir.
Çocuk istemediğinizi bilen bir erkeğin ilerleyen süreçlerde sizi bu tarz ortamlara sokması fikrinizi değiştirmeye çalıştığının göstergesi olabilir.
Onunla anlaşamadığın durumlarda baskı altında hissedebilirsin. Bu baskıyı yenmek için karşı tarafından tüm isteklerini boyun eğmek zorunda kalabilirsin.
Ona ne istediğinizi söylediğinizde hala kendi fikrini savunuyorsa size saygı duymuyor demektir.
Birinin size karşı dürüst olmadığını hissediyorsanız içgüdülerinize kulak verin böylece kendinizi pek çok açıdan koruyabilirsiniz.
Sizin talepleriniz onun istekleriyle uyuşmadığında sizinle uzlaşmak yerine sessiz kalıp huysuzlaşabilirler.
Eğer partnerinizin ya da flörtünüzün yalan söylediğine dair ciddi kanıtlar görürseniz adım atmak için geç kalmayın.
Suçluluk duygusunun ve duygusal şantajın sağlıklı bir ilişkide yeri yoktur. Duygularınızı açıkça konuşmalı ve tehditkar bir tutum benimsememelisiniz.
Hayatınızdaki kişi sizin isteklerinizle alay ediyor ve bunu kabul etmenizi bekliyorsa oradan uzaklaşın.