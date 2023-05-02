Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret

Dürüstlük, ikili ilişkilerde büyük önem taşıyor. Özellikle ilişkinin en başında, flört döneminde birçok erkek istediklerini elde etmek için her şeyi yapabiliyor. İşte erkeklerin gerçekten ne istediği konusunda yalan söylediğine dair 14 işaret...

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 1

1- GERİ ADIM ATMAK

Geri adım atmak, birlikte olduğunuz kişinin size karşı dürüst olmadığının önemli bir işaretidir. İlişkiden gerçekten ne elde etmek istediklerini öğrenmek istiyorsanız ifadelerindeki tutarsızlığa dikkat edin.

N-LIFE HABERLERİ

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 2

2- ÜSTÜ KAPALI KONUŞMAK

"Bir ilişkiye açığım" veya "Belki daha sonra" gibi şeyler, çoğu zaman insanların size gerçek niyetlerini kabul etmek istemediklerini üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalıştıkları bir yoldur.

Sizi oyalayarak durumu daha iyi kontrol altında tutarlar ve sizi ihtiyaçları için daha fazla kullanabilirler.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 3

3- SÖYLEM VE İSTEKLERİNİN TUTMAMASI

Bir erkek bir ilişki istemekten bahsediyorsa, ancak profil fotoğraflarında kendini beğendirmeye çalışıyorsa bir ilişki istemek konusunda yalan söylüyor olabilir.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 4

4- BAHANE ÜRETMEK

Bir erkek ilişki içerisinde sizi etrafında tutmak için birçok bahane üretebilir. Ancak bir kişi bir şeyi gerçekten istediğinde bahaneye ihtiyaç duymamalıdır.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 5

5- NE İSTEDİĞİ HAKKINDA YALAN SÖYLEMEK

Bu tam olarak geri adım atmak değil, ama kesinlikle ne istediği hakkında yalan söylediğinin işaretlerinden biri. 

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 6

6- DEĞİŞEN FİKİRLER

Bazı insanlar sizin isteklerinize inanmayacak ya da saygı göstermeyecektir. Bu nedenle sizi aksi yönde ikna edeceklerini umabilirler. 

Daha önce savundukları bir görüşü artık umursamıyorlarsa yalan söylüyor olabilirler.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 7

7- KURNAZCA FİKRİNİZİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞABİLİRLER

Bu durum genellikle ilişkinin ilerleyen sürecinde çocuk konusunda olabilir.

Çocuk istemediğinizi bilen bir erkeğin ilerleyen süreçlerde sizi bu tarz ortamlara sokması fikrinizi değiştirmeye çalıştığının göstergesi olabilir.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 8

8- MANİPÜLE ETMEK

Onunla anlaşamadığın durumlarda baskı altında hissedebilirsin. Bu baskıyı yenmek için karşı tarafından tüm isteklerini boyun eğmek zorunda kalabilirsin.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 9

9- İSTEĞİNİZİ SÖYLEDİĞİNİZDE SİZİ DÜZELTMESİ

Ona ne istediğinizi söylediğinizde hala kendi fikrini savunuyorsa size saygı duymuyor demektir.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 10

10- SÜREKLİ YALAN SÖYLEDİĞİNİ HİSSETME

Birinin size karşı dürüst olmadığını hissediyorsanız içgüdülerinize kulak verin böylece kendinizi pek çok açıdan koruyabilirsiniz.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 11

11- DURUŞUNUZU HATIRLATTIĞINIZDA HUYSUZLAŞMASI

Sizin talepleriniz onun istekleriyle uyuşmadığında sizinle uzlaşmak yerine sessiz kalıp huysuzlaşabilirler.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 12

12- SÖYLEDİĞİ YALANLARA KANIT BULMAK

Eğer partnerinizin ya da flörtünüzün yalan söylediğine dair ciddi kanıtlar görürseniz adım atmak için geç kalmayın. 

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 13

13- DUYGUSAL ŞANTAJ

Suçluluk duygusunun ve duygusal şantajın sağlıklı bir ilişkide yeri yoktur. Duygularınızı açıkça konuşmalı ve tehditkar bir tutum benimsememelisiniz.

Bir erkeğin yalan söylediğini gösteren 14 işaret - 14

14- İSTEKLERİNİZLE ALAY ETMESİ

Hayatınızdaki kişi sizin isteklerinizle alay ediyor ve bunu kabul etmenizi bekliyorsa oradan uzaklaşın.

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