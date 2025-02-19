Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı
Bir evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için gerekli olan etkenlerin başında şefkat, tutku, saygı, denge, sadakat, empati gibi kavramlar gelir. Psikoloji profesörleri John Mordechai Gottman ve Robert Wayne Levenson, bir evliliğin kalıcı olup olmadığını belirlemek için iki kritik dönem olduğunu öne sürüyor.
Evlilik, çiftlerin mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tasarlanmış köklü bir bağdır. Bir evliliğin başarılı olup olmayacağını anlamanın yollarını araştıran John Gottman ve Robert Wayne Levenson, 14 yıl boyunca 21 boşanmış çifti inceledi.