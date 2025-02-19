Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı

Bir evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için gerekli olan etkenlerin başında şefkat, tutku, saygı, denge, sadakat, empati gibi kavramlar gelir. Psikoloji profesörleri John Mordechai Gottman ve Robert Wayne Levenson, bir evliliğin kalıcı olup olmadığını belirlemek için iki kritik dönem olduğunu öne sürüyor.

Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı - 1

Evlilik, çiftlerin mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tasarlanmış köklü bir bağdır. Bir evliliğin başarılı olup olmayacağını anlamanın yollarını araştıran John Gottman ve Robert Wayne Levenson, 14 yıl boyunca  21 boşanmış çifti inceledi.

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Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı - 2

Gottman ve Levenson, çalışmanın sonucunda boşanma için iki kritik dönem olduğunu keşfettiler. İlk dönem, evliliğin ilk yedi yılıydı. Bu 7 yıllık dönem, uzmanlar tarafından genellikle "istikrarsız ve oldukça duygusal" olarak tanımlandı.

İkinci kritik dönem ise çoğu çiftin genç ergenler yetiştirdiği orta yaş süreciydi. Bazı araştırmalar, bu dönemin evlilik memnuniyetinin en düşük noktası olduğunu ileri sürüyor. Gottman ve Levenson, erken boşanan çiftlerin ilişkilerinde başlangıçta daha fazla öfke sorunu yaşandığını; evliliklerinde daha geç boşanan çiftlerin ise daha erken dönemlerde nötr etkiler gösterdiğini tespit etti.

Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı - 3

Araştırmada, birbirleriyle az konuşan çiftlerin, boşanmaya daha yatkın olduğu tespit edildi.

Yüksek düzeyde nötr etki ise duygusuz ve cansız bir evliliği yansıtıyordu. Etki eksikliğinin zamanla evliliği olumsuz etkileyeceği vurgulayan psikoloji profesörleri, boşanmanın en yaygın nedenleri arasında eşler arasında artan mesafe ve izolasyon olduğunu ifade etti.

Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı - 4

Gottman ve Levenson, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için eleştiri kültürü yerine takdir kültürünün benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Bir evliliğin kalıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Psikoloji profesörü açıkladı - 5

ABD'li uzmanlar, evlilikte işlevsel sorunlar fark edildiğinde daha fazla zaman kaybetmeden profesyonel bir yardım alınması gerektiğinin de altını çizdi.

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