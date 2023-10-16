Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret
Huzurlu ve mutlu bir evliliğe sahip olmak birçok çiftin hayalidir. Bazı çiftler bu uyumu çabucak yakalarken bazıları bir hayli zorlanır. İşte evliliğinizin devam edeceğine dair işaretler...
1- ARANIZDA GÖRÜNÜR BİR BAĞ OLMASI
Evlilikte iki tarafın birbirinin yanında olması, sözlü ya da sözsüz tüm tepkilerini merak etmesi ve zorluklar yaşasalar bile birbirlerine uyum sağlamaları önemlidir. Eğer oturduğunuz zaman otomatik olarak partnerinize dönüyor, birbirinize yakınlaşıyor ya da konuşurken onu kontrol ediyorsanız evlilik bağınız sağlam demektir.