Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret

1- ARANIZDA GÖRÜNÜR BİR BAĞ OLMASI

Evlilikte iki tarafın birbirinin yanında olması, sözlü ya da sözsüz tüm tepkilerini merak etmesi ve zorluklar yaşasalar bile birbirlerine uyum sağlamaları önemlidir. Eğer oturduğunuz zaman otomatik olarak partnerinize dönüyor, birbirinize yakınlaşıyor ya da konuşurken onu kontrol ediyorsanız evlilik bağınız sağlam demektir.