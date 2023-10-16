Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret

Huzurlu ve mutlu bir evliliğe sahip olmak birçok çiftin hayalidir. Bazı çiftler bu uyumu çabucak yakalarken bazıları bir hayli zorlanır. İşte evliliğinizin devam edeceğine dair işaretler...

Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret - 1

1- ARANIZDA GÖRÜNÜR BİR BAĞ OLMASI

Evlilikte iki tarafın birbirinin yanında olması, sözlü ya da sözsüz tüm tepkilerini merak etmesi ve zorluklar yaşasalar bile birbirlerine uyum sağlamaları önemlidir. Eğer oturduğunuz zaman otomatik olarak partnerinize dönüyor, birbirinize yakınlaşıyor ya da konuşurken onu kontrol ediyorsanız evlilik bağınız sağlam demektir.

N-LIFE HABERLERİ

Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret - 2

2- SAYGI İLİŞKİNİZİN MERKEZİNDEDİR

Saygı, bir evliliğin süreceğinin en önemli işaretidir. Çünkü saygı, her türlü aşağılama ve eleştiriden kaçınmayı da içerir.

Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret - 3

3- ARANIZDAKİ ANLAŞMAZLIKLARA DA SAYGI GÖSTEREBİLİYORSANIZ

Partnerinizle her zaman aynı fikirde olmak ya da aynı duyguları paylaşmak neredeyse imkansızdır. Ancak anlaşmazlık yaşadığınızda da saygınızı korumak, onu dinlemek ilişkinize iyi gelecektir.

Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret - 4

4- İHTİYAÇ HALİNDE DEĞİŞİME AÇIKSANIZ

İlişkinizin zor zamanlardan geçtiği sırada herhangi bir değişiklik konusunda ortak bir karar verebiliyor ve uygulamak için çabalıyorsanız doğru yoldasınız demektir. Çünkü bu çabanız zaman içinde yeniden yakınlaşmanıza yardımcı olacaktır.

Bir evliliğin uzun yıllar süreceğini gösteren 5 işaret - 5

5- İKİNİZ DE ÇABALIYORSANIZ

Mutsuz olduğunuz bir konuda aynı şekilde devam etmek yerine kendinizle ilgili dürüst davranıyor ve partnerinizin sınırlarına saygı göstermenin yeni yollarını öğreniyorsanız ilişkiniz iyi hale gelecektir.

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