Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru

Sadakat, güven, ortak mizah anlayışı, tutku ve şefkat gibi kavramlar, romantik bir ilişkinin devamlılığı adına oldukça önemlidir. Ancak ilişki uzmanlarına göre, bir beraberliğin sağlam temeller üzerine kurulu olup olmadığını anlamak için partnerlerin kendilerine sorması gereken 5 soru bulunuyor. Bu sorular, ilişkinin gidişatı hakkında büyük fikirler verebiliyor. İşte o 5 soru:

Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru - 1

Biri size partnerinize benzediğinizi söyleseydi, bu sizin için bir iltifat olur muydu?

N-LIFE HABERLERİ

Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru - 2

Gerçekten tatmin olmuş hissediyor musunuz yoksa sadece daha az yalnız mı hissediyorsunuz?

Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru - 3

Kendiniz olmaktan çekinmeden rahatça davranabiliyor musunuz yoksa partnerinizi memnun etmek için farklı biri gibi mi davranıyorsunuz?

Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru - 4

Partnerinizin şu anki haline tüm yönleriyle mi aşıksınız yoksa sadece iyi tarafını ve potansiyelini mi seviyorsunuz?

Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru - 5

Gelecekteki çocuğunuzun ya da hayalinizdeki çocuğunuzun partneriniz gibi birisiyle çıkmasını ister miydiniz?

İlişki uzmanlarına göre, eğer bir ilişki içerisinde kalıp kalmama konusunda kıararsızlık yaşıyorsanız, bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sizin için yol gösterici olabilir.

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