Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru
Sadakat, güven, ortak mizah anlayışı, tutku ve şefkat gibi kavramlar, romantik bir ilişkinin devamlılığı adına oldukça önemlidir. Ancak ilişki uzmanlarına göre, bir beraberliğin sağlam temeller üzerine kurulu olup olmadığını anlamak için partnerlerin kendilerine sorması gereken 5 soru bulunuyor. Bu sorular, ilişkinin gidişatı hakkında büyük fikirler verebiliyor. İşte o 5 soru:
Biri size partnerinize benzediğinizi söyleseydi, bu sizin için bir iltifat olur muydu?