Romantik bir ilişki içindeyken kendinize sormanız gereken 5 soru

Gelecekteki çocuğunuzun ya da hayalinizdeki çocuğunuzun partneriniz gibi birisiyle çıkmasını ister miydiniz?

İlişki uzmanlarına göre, eğer bir ilişki içerisinde kalıp kalmama konusunda kıararsızlık yaşıyorsanız, bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sizin için yol gösterici olabilir.