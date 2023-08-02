Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru

Hayatınızdaki kişiye daha yakın olmak, ona olan ilginizi belli etmek için zaman zaman bazı sorular sormak isteyebilirsiniz. Ancak aklınızdan geçen her şeyi partnerinize söylemek aranızda bir sürtüşmeye neden olabilir. İşte partnerinize asla sormamanız gereken 4 soru...

Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru - 1

1- "NEDEN ARTIK .... YAPMIYORSUN?"

Eşinizle belirli davranışlar hakkında konuşmak ilişkiniz için faydalı olabilir. Ancak bunu suçlayıcı bir tonla yaparsanız onun savunmaya geçmesine sebep olursunuz.

Partneriniz sizin sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyi yaptığında bunu kabul edin. Taleplerinizi "Dışarı çıktığımızda elimi tutmanı seviyorum" gibi cümlelerle iletmeniz ilişkiniz için daha iyi olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru - 2

2- "GÜZEL Mİ?"

Kıskanç olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ancak böyle bir soru sorduğunuzda tekrar düşünün. Bu tür sorular sadece partnerinize güvenmediğinizi hissettirir.

Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru - 3

3- "BUNUNLA ŞİŞMAN MI GÖRÜNÜYORUM?"

Bu tarz soruları zaman zaman hepiniz partnerinize soruyor olabilirsiniz. Ama ne cevap alırsanız alın bu sizi tatmin etmeyecektir; çünkü eşiniz ne derse desin kendinizle ilgili inancınız buysa kötü hissedeceksiniz. Bu sebeple karşınızdaki kişiden inanmadığınız bir iltifat beklemeyin.

Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru - 4

4- "SENİN SORUNUN NE?"

Sevdiğin kişinin sessiz ya da tuhaf davranması ve bunun nedenini bilmemek sizi kötü etkiliyor olabilir. Partnerinizin neden her zamanki gibi olmadığını sormak yerine, derin bir nefes alıp düşüncelerinizi netleştirin.

Belki ruh halindeki veya davranışındaki değişikliğin nedenini gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Partnerinizin size açık olması için ona "Nasıl yardımcı olabilirim?", "Seni dinlemek için buradayım" gibi sorular sorabilirsiniz.

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