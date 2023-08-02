Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru
Hayatınızdaki kişiye daha yakın olmak, ona olan ilginizi belli etmek için zaman zaman bazı sorular sormak isteyebilirsiniz. Ancak aklınızdan geçen her şeyi partnerinize söylemek aranızda bir sürtüşmeye neden olabilir. İşte partnerinize asla sormamanız gereken 4 soru...
1- "NEDEN ARTIK .... YAPMIYORSUN?"
Eşinizle belirli davranışlar hakkında konuşmak ilişkiniz için faydalı olabilir. Ancak bunu suçlayıcı bir tonla yaparsanız onun savunmaya geçmesine sebep olursunuz.
Partneriniz sizin sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyi yaptığında bunu kabul edin. Taleplerinizi "Dışarı çıktığımızda elimi tutmanı seviyorum" gibi cümlelerle iletmeniz ilişkiniz için daha iyi olacaktır.