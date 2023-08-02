Bir ilişkide asla sormamanız gereken 4 soru

4- "SENİN SORUNUN NE?"

Sevdiğin kişinin sessiz ya da tuhaf davranması ve bunun nedenini bilmemek sizi kötü etkiliyor olabilir. Partnerinizin neden her zamanki gibi olmadığını sormak yerine, derin bir nefes alıp düşüncelerinizi netleştirin.



Belki ruh halindeki veya davranışındaki değişikliğin nedenini gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Partnerinizin size açık olması için ona "Nasıl yardımcı olabilirim?", "Seni dinlemek için buradayım" gibi sorular sorabilirsiniz.