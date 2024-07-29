Bir ilişkide asla taviz vermemeniz gereken 5 durum
Başkalarının ihtiyaçlarını görebilmek her ilişki için sağlıklıdır. Ancak partnerinizin ihtiyaçları için kendinizden sürekli olarak ödün vermek zaman içinde mutsuz olmanıza sebep olur. İşte bir ilişkide asla taviz vermemeniz gereken durumlar...
KURTARILMAMASI GEREKEN İLİŞKİ İÇİN ÇABALAMAK
sorunlu bir ilişkiyi kurtaracağınızı düşündüğünüz için pes edip partnerizle uzlaşmaya varabilirsiniz. Ancak var olan sorunları konuşarak çözmeye çalışmamak ya da görmezden gelmek giderek mutsuz olmanıza neden olur.