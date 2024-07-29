Bir ilişkide asla taviz vermemeniz gereken 5 durum

KURTARILMAMASI GEREKEN İLİŞKİ İÇİN ÇABALAMAK

sorunlu bir ilişkiyi kurtaracağınızı düşündüğünüz için pes edip partnerizle uzlaşmaya varabilirsiniz. Ancak var olan sorunları konuşarak çözmeye çalışmamak ya da görmezden gelmek giderek mutsuz olmanıza neden olur.