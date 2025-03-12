Bir ilişkide mutsuz olduğunuzun gizli işaretleri

Herhangi bir ilişki zaman geçtikçe biraz sıkıcı hale gelir. Anlaşmazlıklar, tartışmalar tüm anlaşmanın bir parçası haline gelir. Zaman zaman bir ilişkide mutsuz olmak tamamen normaldir.'

Mutsuzluğunuzun' sıklığında ve süresinde önemli ve fark edilir bir artış varsa, buna dikkat etmeye değer. Partnerinizin refahını önceliklendirirken mutluluğunuzdan defalarca ödün veriyorsanız veya çatışma ve yüzleşmeden kaçınmak için duygularınızı halı altına süpürme eğilimi geliştiriyorsanız, o zaman ilişkinin dinamiklerinde büyük olasılıkla ciddi bir değişim vardır.





