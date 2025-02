Bir ilişkinin artık onarılamayacak durumda olduğunu gösteren 5 işaret

1. TEKRARLAYAN AYRILIKLAR

Zorluklarla dolu bir ilişkinin çok belirgin bir işareti, ayrılma ve onarma örüntüsünün tekrarlanmasıdır. Eğer ayrılma ve tekrar bir araya gelme döngüsünün sizin için gerçekleştiğini fark ederseniz, bu üzerinde çalışılmayan daha derin sorunların göstergesi olabilir.

Bu inişli çıkışlı ilişki, genellikle her iki tarafın da yuvarlak bir deliğe kare bir çivi sokmaya çalıştığı hissini verir. Bu tür ilişkiler, taraflardan biri diğerine uzlaşması için sürekli baskı yapmaya devam ederse oldukça zararlı olabilir ve bu, kalıcı çözümler yerine geçici çözümlerle sonuçlanabilir. Her bir yeniden bir araya gelişte her şeyin daha iyi olacağı umudu, partnerleri sürekli ayrılıkların genellikle onarılamayacak kadar ileri gitmiş bir ilişkiye işaret ettiği gerçeğine karşı kör edebilir.