Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden Peter K. Jonason ve ekibi, romantik ilişkilerde "her şeyi mahveden" 6 özelliği ortaya koydu.

Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre ilişkide "oyun bozan" olarak ilişkilerde karmaşıklık, kabalık ve kayıtsızlık gibi özellikler öne çıktı.