Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden Peter K. Jonason ve ekibi, romantik ilişkilerde "her şeyi mahveden" 6 özelliği ortaya koydu.
Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre ilişkide "oyun bozan" olarak ilişkilerde karmaşıklık, kabalık ve kayıtsızlık gibi özellikler öne çıktı.
Araştırmacılar, ilişki üzerine yapılan çalışmaların çoğunun ilişkideki önemli noktalara odaklandığını ancak ilişkiyi mahveden şeyleri göz ardı ettiğini belirtti.
ABD’de 18-55 yaş aralığındaki bireylere yapılan araştırmada 6 özellik öne çıktı: bakımsız, bağımlı, yapışkan, ayrım gözetmeyen, soğuk ve motivasyonu düşük.
Bu tür faktörleri daha fazla önemsediği ortaya çıkan kadınlar, araştırmaya göre daha fazla partner seçeneği olduğunu düşünüyor.