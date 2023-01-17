Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler

Kadın ve erkeklerin ilişkilerin bozulmasında etkili gördüğü davranışlar üzerine yapılan yeni bir araştırma, uzun veya kısa dönemli ilişkilerde 6 özeliğin öne çıktığını ortaya koydu.

Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler - 1

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden Peter K. Jonason ve ekibi, romantik ilişkilerde "her şeyi mahveden" 6 özelliği ortaya koydu.

Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre ilişkide "oyun bozan" olarak ilişkilerde karmaşıklık, kabalık ve kayıtsızlık gibi özellikler öne çıktı.

Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler - 2

Araştırmacılar, ilişki üzerine yapılan çalışmaların çoğunun ilişkideki önemli noktalara odaklandığını ancak ilişkiyi mahveden şeyleri göz ardı ettiğini belirtti. 

Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler - 3

ABD’de 18-55 yaş aralığındaki bireylere yapılan araştırmada 6 özellik öne çıktı: bakımsız, bağımlı, yapışkan, ayrım gözetmeyen, soğuk ve motivasyonu düşük.

Bir ilişkinin bitmesine sebep olan faktörler - 4

Bu tür faktörleri daha fazla önemsediği ortaya çıkan kadınlar, araştırmaya göre daha fazla partner seçeneği olduğunu düşünüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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