Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı

4. Güvenilir olun

Partnerinize onun "o" kişi olduğuna dair güvence verin. Pek çok davranış güven eksikliğine neden olabilir. İlişkiyi ikiniz için de güvenli hale getirin. Güvenli, emniyetli bir aşk temeli oluşturarak tüm korkularınızdan kurturabilirsiniz.