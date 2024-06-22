Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı

Ruh eşinizi bulduğunuzda hayatınızdaki tüm eksiklikler tamamlanmış gibi gelir, ne olursa olsun sevildiğinizi bilirsiniz. Ancak bazen heyecanınızı kaybedebilir ve her şeyin sona erdiğini düşünebilirsiniz. Peki ilişkinizi canlı tutmak ve o heyecanı geri kazanmak için neler yapabilirsiniz? İşte uygulamanız gerekenler adımlar...

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı - 1

1. Tehlikeli duygulara dikkat edin

Öncelikle bu tehlikeli duyguların bir listesini yapın. İşte bunlardan bazıları: öfke, ihanet, incinme, kıskançlık, aşağılanma, sahiplenme ve korku. Bu duyguları hissettiğinizde sakinleşin ve davranışlarınızın ilişkinize zarar verebileceğini unutmayın.

N-LIFE HABERLERİ

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı - 2

2. Birbirinize duygularınızı anlatın

Daha sonra birbirinize duygularınızı neyin tetiklediğine dair örnekler verin. Aramadan geç kaldıklarında, arkadaşlarınızla iken sizi görmezden geldiklerinde ya da size danışmadan plan yaptıklarında sinirleneceksiniz. Olası tetikleyicileri öğrendikten sonra, ikiniz de mantıksız duyguları nasıl önleyeceğiniz konusunda daha fazla bilgiye sahip olursunuz ve partnerinizi anlayabilirsiniz.

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı - 3

3. Konuşmaya devam edin

Aşık olduğunuzda duyguların yoğunlaştığını birbirinize hatırlatın. Bu korkulara isim verin. Öfkelendiğinizde dikkatli bir şekilde davranın. Kıskançlığınızı da anlaşılabilir bir şekilde dile getirin. Her ne olursa olsun konuşmaktan kaçınmayın.

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı - 4

4. Güvenilir olun

Partnerinize onun "o" kişi olduğuna dair güvence verin. Pek çok davranış güven eksikliğine neden olabilir. İlişkiyi ikiniz için de güvenli hale getirin. Güvenli, emniyetli bir aşk temeli oluşturarak tüm korkularınızdan kurturabilirsiniz.

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı - 5

5. Mantıksız bulduğunuz duyguları da kabul edin

Duygularınızın mantıklı olmadığını bilseniz bile birbirinize söylediğinizden emin olun. Partneriniz bir duyguyu itiraf ettiğinde onu şefkatle dinleyin. 

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