Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 önemli adımı
Ruh eşinizi bulduğunuzda hayatınızdaki tüm eksiklikler tamamlanmış gibi gelir, ne olursa olsun sevildiğinizi bilirsiniz. Ancak bazen heyecanınızı kaybedebilir ve her şeyin sona erdiğini düşünebilirsiniz. Peki ilişkinizi canlı tutmak ve o heyecanı geri kazanmak için neler yapabilirsiniz? İşte uygulamanız gerekenler adımlar...
1. Tehlikeli duygulara dikkat edin
Öncelikle bu tehlikeli duyguların bir listesini yapın. İşte bunlardan bazıları: öfke, ihanet, incinme, kıskançlık, aşağılanma, sahiplenme ve korku. Bu duyguları hissettiğinizde sakinleşin ve davranışlarınızın ilişkinize zarar verebileceğini unutmayın.