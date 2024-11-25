Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu
Toplumda yaygın bir düşünce kalıbı olan ''Bir kere aldatan bir daha aldatır'' tartışmasına bilim dünyası da dahil oldu. Kronik sadakatsizlik örüntüsünün varlığına dikkat çeken uzmanlar, partnerine bir kere bile ihanet eden bireylerin, bunu yeniden tekrarlama olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti.
Yapılan araştırmalar, romantik ilişkilerinde aldatma geçmişi olan bireylerin yeni cinsel partner arayışlarının asla son bulmadığını ortaya koydu.