Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu

Toplumda yaygın bir düşünce kalıbı olan ''Bir kere aldatan bir daha aldatır'' tartışmasına bilim dünyası da dahil oldu. Kronik sadakatsizlik örüntüsünün varlığına dikkat çeken uzmanlar, partnerine bir kere bile ihanet eden bireylerin, bunu yeniden tekrarlama olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 1

Yapılan araştırmalar, romantik ilişkilerinde aldatma geçmişi olan bireylerin yeni cinsel partner arayışlarının asla son bulmadığını ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 2

Evli olmayan çiftlerin yaklaşık yüzde 40'ının, evli çiftlerin ise yüzde 25'inin ilişkilerinde sadakatsizlik problemi yaşadıkları belirlendi. 2018 yılında yapılan bir araştırmada, geçmişte eşlerini aldatan kişilerin, yeniden aldatma eğilimlerinin üç kat daha fazla olduğu tespit edilmişti.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 3

Bu duruma psikolojide henüz bir isim konulamadığını belirten uzmanlar, aldatmaya yatkın olma durumunun genlerle de açıklanabildiğini belirtti.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 4

Bilim insanları, DRD4 VNTR adı verilen gene sahip olan kişilerde, partnerini aldatma olasılığının daha yüksek olduğunu duyurdu.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 5

Bu bireylerde dopamine karşı duyarlılığın azalmasıyla ilgili bir varyantın mevcut olması, kişilerin tatmin hissetmek için daha fazla uyarana ihtiyaç duymalarına neden olabiliyor. Üstelik söz konusu gen varyasyonu, yalnızca aldatma değil, alkol ve kumar bağımlılığı riskini de artırabiliyor.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 6

Yapılan taramalara göre, aldatan kişiler, eylemlerinin sonuçlarına karşı herhangi bir sorumluluk hissetmiyor. Aldatmaya ve kötü alışkanlıklara mesafeli olan bireylerde ise bu durumun tam tersi olduğu görülüyor.

Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu - 7

Aldatmanın bir bağlanma sorunu olduğu konusunda epey ısrarcı olan bazı uzmanlar, aldatma isteğinin genellikle merak, macera arayışı, hayranlık gibi etkenlerle de açıklanabileceğini savunuyor.

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