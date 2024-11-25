Bir kere aldatan bir daha aldatır mı? Bilim insanları çok net konuştu

Bu bireylerde dopamine karşı duyarlılığın azalmasıyla ilgili bir varyantın mevcut olması, kişilerin tatmin hissetmek için daha fazla uyarana ihtiyaç duymalarına neden olabiliyor. Üstelik söz konusu gen varyasyonu, yalnızca aldatma değil, alkol ve kumar bağımlılığı riskini de artırabiliyor.