Bir narsistle birlikte olduğunuzu gösteren işaretler

NARSİSTLER KENDİLERİNİ DÜNYANIN MERKEZİ SANIR

Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren bir ilgi arayışı içine gireriz. Küçük yaşlarda ağlayarak büyüklerimizin dikkatini çekmeye çalışır, istediklerimizi yaptırmak için farklı mekanizmalar geliştiririz.

Benzer ilgi arayışını büyük yaşlarda da devam ettiren narsist bireyler, genelde yalnızca kendisinin başrolde olduğu bir dünyada yaşarlar. Kendi hedefleri ve ihtiyaçları her zaman önce gelir. Başkalarının hayatı kendilerininkini etkilemediği müddetçe onları ilgilendirmez.

Özveri ve fedakarlığın bir ilişkide olmazsa olmaz olduğu düşünüldüğünde narsist bireylerin bir ilişkiyi sürdürmesi veya uzun soluklu birliktelikler kurması oldukça zordur. Karşınızdaki insanın narsist olup olmadığını anlamak ise her zaman kolay olmayabilir.