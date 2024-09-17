Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz önemli bir kişilik bozukluğu olan narsisizmin en büyük belirtilerinin başında aşırı özgüven ve kibir geliyor. Empati yoksunluğu, manipülasyon kabiliyeti ve küçük eleştirileri bile kaldıramama gibi davranışlar da narsisizm belirtilerinden sayılabiliyor.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 1

Narsist bireyler, suçu başkalarına atma konusunda oldukça iyilerdir. Eleştiri, kısa sürede kavgaya ve gerilime yol açabilir. Yapılan bazı araştırmalarda, narsistik kişilik bozukluğunun, kadınlara göre erkeklerde daha fazla görüldüğü sonucuna varılmıştır.

N-LIFE HABERLERİ

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 2

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler, arkadaş çevresi tarafından genellikle uyumlu kişiler olarak görülürler ancak romantik ilişki yaşadıkları partnerlerine değersiz ve yetersiz hissettirmek için gizli bir çaba içindelerdir. Bunu yaparak partnerlerini yalnız ve kendilerine muhtaç bir duruma getirmeye çalışırlar.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 3

Psikoterapist Anna Drescher, narsistlerin doğru yargılara varmak için gereken zihinsel kapasiteye sahip olmadığını belirtiyor. Bu durum ise narsistin manipülasyonuna maruz kalan kişinin kendisini sorgulamasına yol açıyor.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 4

Daily Mail'de yer alan habere göre narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu söyleyen Steven Ingram, narsist insanların kullandığı bazı taktikleri paylaştı. Ingram, ''Bu taktikleri paylaşıyorum çünkü diğer insanların, narsistlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 5

Ingram, ''Narsistler, partnerlerine 'Sen delisin' gibi suçmalamalarda bulunurlar. Bunun sebebi, tartışmanın üzerinde güç kurmaktır. Bunu duyan partner, kendisini savunmasız ve problemli hisseder'' dedi.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 6

Psikoterapist Anna Drescher, ''Narsistler, kendilerini vazgeçilmez olarak görürler. Narsist birey, partnerinin kendisine hayran olmasını bekler ve bunun tam tersi yaşandığında acı ve öfke duyar'' ifadelerini kullandı.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 7

Narsist bireylerde abartılmış bir özönem duygusu görülür. Sürekli hayranlık ve övgü ihtiyaçları vardır. Özel muamele görme isterler ve başarılarının abartılmasını beklerler.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 8

Olumsuz eleştirilere sert tepki gösterirler ve küçük eleştirileri asla kaldıramazlar. Güç, başarı, güzellik, şöhret gibi fantezileri vardır.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 9

Başkalarını kullanma veya başkalarından yararlanma eğilimleri mevcuttur. Diğer insanların duygu ve isteklerini tanımaz ya da bu konuda isteksiz davranırlar.

Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? - 10

Genel itibariyle kibirli yapıdalardır, partnerlerinin kendisine hayranlık duymasını isterler. Ancak istenilen ilgiye ulaşılamazsa kendilerini tükenmiş hissedebilirler. Narsistler, iletişimlerinde sömürmeyi tercih eder ve derin bağlar kurmaktan kaçınırlar.

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