Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz önemli bir kişilik bozukluğu olan narsisizmin en büyük belirtilerinin başında aşırı özgüven ve kibir geliyor. Empati yoksunluğu, manipülasyon kabiliyeti ve küçük eleştirileri bile kaldıramama gibi davranışlar da narsisizm belirtilerinden sayılabiliyor.
Narsist bireyler, suçu başkalarına atma konusunda oldukça iyilerdir. Eleştiri, kısa sürede kavgaya ve gerilime yol açabilir. Yapılan bazı araştırmalarda, narsistik kişilik bozukluğunun, kadınlara göre erkeklerde daha fazla görüldüğü sonucuna varılmıştır.