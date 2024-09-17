Bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler, arkadaş çevresi tarafından genellikle uyumlu kişiler olarak görülürler ancak romantik ilişki yaşadıkları partnerlerine değersiz ve yetersiz hissettirmek için gizli bir çaba içindelerdir. Bunu yaparak partnerlerini yalnız ve kendilerine muhtaç bir duruma getirmeye çalışırlar.