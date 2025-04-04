Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz?

''Bir psikopatın gözleri'' denildiğinde akla muhtemelen soğuk ve duygusuz bakışlar gelir. Bir diğer yaygın inanç ise psikopatların uzun süre göz teması kurdukları yönündedir ancak Claire Law, sürekli göz temasının DEHB, otizm veya OKB gibi bazı durumlarla ilişkili olabileceğinin altını çiziyor.