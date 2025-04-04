Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz?
Birçok kişi, gözlerin ruha açılan pencereler olduğuna inanır. Bunun nedeni ise bakışların endişe, öfke ve mutluluk gibi duyguları ele vermesidir. Peki gözler, bir kişinin psikopat ya da narsist özellikler taşıdığına dair belirtiler içerebilir mi? İlişki psikoterapisti Claire Law'a göre, bir psikopatı ya da narsisti gözlerinden tanımak, ne yazık ki o kadar kolay değil.
''Bir psikopatın gözleri'' denildiğinde akla muhtemelen soğuk ve duygusuz bakışlar gelir. Bir diğer yaygın inanç ise psikopatların uzun süre göz teması kurdukları yönündedir ancak Claire Law, sürekli göz temasının DEHB, otizm veya OKB gibi bazı durumlarla ilişkili olabileceğinin altını çiziyor.