Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz?

Birçok kişi, gözlerin ruha açılan pencereler olduğuna inanır. Bunun nedeni ise bakışların endişe, öfke ve mutluluk gibi duyguları ele vermesidir. Peki gözler, bir kişinin psikopat ya da narsist özellikler taşıdığına dair belirtiler içerebilir mi? İlişki psikoterapisti Claire Law'a göre, bir psikopatı ya da narsisti gözlerinden tanımak, ne yazık ki o kadar kolay değil.

Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz? - 1

''Bir psikopatın gözleri'' denildiğinde akla muhtemelen soğuk ve duygusuz bakışlar gelir. Bir diğer yaygın inanç ise psikopatların uzun süre göz teması kurdukları yönündedir ancak Claire Law, sürekli göz temasının DEHB, otizm veya OKB gibi bazı durumlarla ilişkili olabileceğinin altını çiziyor.

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Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz? - 2

Uzmanlar, psikopat terimi yerine antisosyal kişilik bozukluğu tanımını tercih ederler. Psikopat kelimesi, genellikle daha tehlikeli olan sosyopatları teşhis etmek için kullanılır.

Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz? - 3

PSİKOPATİNİN BELİRTİLERİ

Psikiyatristler, psikopatiyi teşhis etmek için klinik değerlendirmelerin yanı sıra Hare Psikopati Kontrol Listesi-Revize gibi araçlar kullanırlar.

Psikopatinin yaygın belirtileri, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Empati eksikliği: Psikopatlar, başkalarının duygularını anlamakta zorlanırlar. Bu yüzden zararlı davranışlar sergileyebilirler.

Patolojik yalancılık: Psikopatlar, sık sık yalan söylerler ve aldatıcı olmak, tamamen kendi tercihleridir.

Yüzeysel çekicilik: Psikopatlar, başkalarını manipüle etmek için karizmatik görünebilirler.

Görkemli benlik duygusu: Kendilerini diğerlerinden üstün görürler ve özel muameleyi hak ettiklerini düşünürler.

Sığ duygular: Duygusal deneyimleri, genellikle yüzeyseldir. Başkalarını manipüle etmek için duyguları taklit edebilirler.

Pişmanlık veya suçluluk hissinin olmaması: Psikopatlar, eylemlerinin başkaları için zararlı nitelikler taşıyıp taşımadığıyla ilgilenmezler.

Suç davranışı: Psikopatlar, diğer insanlara göre daha fazla suç işleme potansiyeline sahiplerdir.

Parazitik doğa: Psikopatlar, başkalarını sömürerek maddi veya duygusal kazanç sağlama eğilimindedirler.

Bir psikopatı gözlerinden tanıyabilir miyiz? - 4

Uzmanlar, çeşitli fiziksel hastalıkların ya da duygu durumlarının gözler yoluyla anlaşılabileceğini ancak psikopati gibi ruh sağlığı bozuklukları için takip edilmesi gereken başka işaretler olduğunun altını çiziyor.

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