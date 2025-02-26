Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi
Bazı insanlar, ikili ilişkilerde gerçek bir yakınlık kurmaktan kaçınır ancak günün sonunda yalnız kalmaktan da korkarlar. Bu duygusal paradoks, "fantezi bağı" adı verilen bir etkileşimin oluşmasına yol açabilir. Fantezi bağında duygusal mesafeyi koruma isteğinin yanında yakın olma arzusu da vardır. Fantezi bağına hapsolan partnerler, duygusal çatışmalardan kaçınmayı tercih ederek problemleri görmezden gelirler, bu durum uzun vadede kimlik kaybı ve yüzeysel uyuma neden olabilir.
Fantezi bağı, ilişkilerde bir savunma mekanizması olarak işlev görür; sahte bir güvenlik ve emniyet hissi yaratırken, gerçek yakınlığın gelişmesini de engeller. Bu bağın gelişiminde çocukluk deneyimlerimizin de etkisi vardır. Erken yaşlarda öğrendiğimiz savunmacı ilişki dinamikleri, yeniden ortaya çıkabilir.