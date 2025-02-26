Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi

Bazı insanlar, ikili ilişkilerde gerçek bir yakınlık kurmaktan kaçınır ancak günün sonunda yalnız kalmaktan da korkarlar. Bu duygusal paradoks, "fantezi bağı" adı verilen bir etkileşimin oluşmasına yol açabilir. Fantezi bağında duygusal mesafeyi koruma isteğinin yanında yakın olma arzusu da vardır. Fantezi bağına hapsolan partnerler, duygusal çatışmalardan kaçınmayı tercih ederek problemleri görmezden gelirler, bu durum uzun vadede kimlik kaybı ve yüzeysel uyuma neden olabilir.

Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi - 1

Fantezi bağı, ilişkilerde bir savunma mekanizması olarak işlev görür; sahte bir güvenlik ve emniyet hissi yaratırken, gerçek yakınlığın gelişmesini de engeller. Bu bağın gelişiminde çocukluk deneyimlerimizin de etkisi vardır. Erken yaşlarda öğrendiğimiz savunmacı ilişki dinamikleri, yeniden ortaya çıkabilir. 

N-LIFE HABERLERİ

Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi - 2

Fantezi bağında, her iki partner de duygusal güvenliği sürdürebilmek adına gerçek çatışmalardan kaçınır. Sorunlar çözülmeden halı altına süpürülebilir veya pasif bir birlikte yaşama düzeni oluşturulur.

Fantezi bağı içerisinde olan partnerler için çatışmadan kaçınmak, uyum sağlamakla aynı anlama gelir.

Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi - 3

Eğer ortada güven ve saygı yoğunluklu bir ilişki varsa, çatışmadan kaçınmak geçici olarak barışı sağlayabilir ancak daha zayıf ilişkilerde bu kaçış ters etki yaratır çünkü çözülmeyen sorunlar, gün geçtikçe daha fazla büyüyerek, iletişimde geri dönülmez hasarlara yol açabilir.

Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi - 4

Fantezi bağının bir parçası olup olmadığınızı anlamak için duygusal mesafe, rutin odaklı etkileşimler ve derin duygusal bağlılığın eksikliğine dikkat etmelisiniz. Bu farkındalık süreci rahatsız edici olabilir ancak her iki partnerin de dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurması önemlidir. 

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