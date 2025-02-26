Birçok çift aynı hatayı yapıyor: Fantezi bağının 2 tehlikesi

Fantezi bağının bir parçası olup olmadığınızı anlamak için duygusal mesafe, rutin odaklı etkileşimler ve derin duygusal bağlılığın eksikliğine dikkat etmelisiniz. Bu farkındalık süreci rahatsız edici olabilir ancak her iki partnerin de dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurması önemlidir.



