Birini unutmakta neden zorlanırız? Aslında bilimsel bir açıklaması var

Beyin, anıları tekrar tekrar canlandırırken genel itibariyle duygusal içeriklere odaklanır. Bu durum, hatırlanan kişinin ayrılığıyla ilgili kederi artırabilir. Beyin, özellikle mutlu anıları unutmakta güçlük çekebilir çünkü bu tür anılar, o kişiyle kurulan son bağ gibi hissettirir.

Birçok çalışmada, aşk acısının aslında fiziksel acıya benzer şekilde beyinde işlendiği tespit edilmiştir. 2000'li yılların başında yapılan bir araştırma, aşk acısının beynin "ağrı" ile ilgili bölgelerini aktive ettiğini ortaya koydu.

2001 yılında yapılan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışmasında, ayrılık yaşayan kişilerin beyinlerinde, fiziksel acıya tepki veren bölgelerin (örneğin, anterior insula ve anterior cingulate cortex) aktif olduğu gözlemlendi.