Boşanma süreciyle başa çıkma rehberi! 5 adımda kendinizi yenileyin
Boşanma, ruh sağlığınızı ve duygusal refahınızı büyük ölçüde etkileyebilecek, son derece zorlu bir deneyimdir. Üzüntü ve kafa karışıklığından rahatlama anlarına kadar çeşitli duygular hissetmek doğaldır. Bu zor zamanlarda, ruh sağlığınıza dikkat etmek ve başa çıkmanın yollarını bulmak büyük bir fark yaratabilir. Böylesine önemli bir kaybın ardından mücadele ediyorsanız, bu yolculukta size yardımcı olacak ve ilerlemeye başlamanızı sağlayacak bazı etkili ve pratik stratejileri keşfedin.
KENDİNİZE YAS TUTMA İZNİ VERİN
Boşanmadan sonra iyileşmeye doğru atılacak ilk ve en önemli adım, kayıp ve üzüntü duygularınızı kabul etmek ve onaylamaktır.