Boşanma süreciyle başa çıkma rehberi! 5 adımda kendinizi yenileyin

endinizi derinden sevmek ve bu zamanı hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişmek için bir fırsat olarak görmekle ilgilidir. En yüksek ve en iyi benliğiniz olmayı hedefleyin ve bu süreçte eğlenin. Keyif aldığınız aktivitelere veya hobilere katılın veya öz saygınızı ve kimliğinizi oluşturmanıza yardımcı olacak yeni ilgi alanlarını keşfedin.